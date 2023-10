Pixel Watch obtient sa mise à jour Juicy Wear OS 4

Lorsque la Pixel Watch 2 a été dévoilée il y a quelques semaines avec Wear OS 4, Google n’a pas précisé quand la Pixel Watch d’origine recevrait une mise à jour du même logiciel. Ils diraient seulement que cela arriverait plus tard dans l’année. Mes amis, j’ai une bonne nouvelle pour vous : la mise à jour est déployée aujourd’hui dans le cadre de la mise à jour d’octobre de la Pixel Watch.

La mise à jour d’octobre de la Pixel Watch arrivera sous la forme TWD4.2301005.002 et comprend plusieurs nouvelles fonctionnalités que Google a détaillées aujourd’hui dans un article de la communauté. Ces nouvelles fonctionnalités peuvent être trouvées en détail ci-dessous.

CARACTÉRISTIQUES DE WEAR OS 4 DE PIXEL WATCH: En bref, vous envisagez la possibilité de transférer votre Pixel Watch vers un nouveau téléphone sans avoir à réinitialiser les paramètres d’usine (démo ici), un véritable paramètre de sauvegarde et de restauration, l’accès à la nouvelle application Google Agenda, un tas d’éléments de sécurité ( comme le contrôle de sécurité et le partage d’urgence), plus de personnalisation et des notifications améliorées.

Regarder le transfert Lorsque vous mettez à niveau votre téléphone Pixel, vous pouvez désormais transférer facilement votre Pixel Watch vers votre nouveau téléphone sans avoir à la réinitialiser aux paramètres d’usine. Vos appareils seront synchronisés et prêts à fonctionner. Sauvegarde et restauration La sauvegarde et la restauration vous aident à sauvegarder en toute sécurité vos données et paramètres de votre ancienne Pixel Watch afin que vous puissiez facilement passer à une nouvelle Pixel Watch tout en conservant toutes vos données, paramètres et cadrans de montre en place. Application Google Agenda La nouvelle application Google Agenda sera préinstallée sur votre Pixel Watch avec cette mise à jour. Vous pouvez recevoir des notifications d’événements et de tâches, afficher 30 jours de votre emploi du temps, naviguer facilement vers les lieux d’événements directement depuis votre poignet et même marquer les tâches comme terminées. De plus, vous disposerez de davantage de moyens d’accéder à votre calendrier, à partir d’une vignette ou d’une complication, pour garder les informations importantes bien en vue. Des dispositifs de sécurité Avec votre mise à niveau vers Wear OS 4, vous aurez accès aux dernières et meilleures fonctionnalités en matière de sécurité : contrôle de sécurité, partage d’urgence et informations d’urgence sur votre Pixel Watch 1 ! Gardez vos informations médicales les plus importantes facilement accessibles sur votre poignet ou envoyées aux services d’urgence participants (2) en cas d’urgence avec Medical ID Info. Ayez l’esprit tranquille lorsque vous rentrez seul à la maison le soir, lorsque vous courez tôt le matin ou dans toute autre situation où vous avez besoin d’un petit filet de sécurité, grâce au contrôle de sécurité et au partage d’urgence. Accessibilité et personnalisation Des capacités de personnalisation nouvelles et améliorées, comme un nouveau moteur de synthèse vocale prenant en charge une expérience TalkBack plus rapide et plus fiable sur votre montre, du texte en gras, un grossissement nouveau et amélioré et une balance audio pour ajuster l’intensité du son entre les canaux audio droit et gauche. . Notifications améliorées Les notifications sont accompagnées d’une reconnaissance de lien intelligent des numéros de téléphone et des adresses, vous permettant d’appuyer pour appeler, envoyer un message ou obtenir un itinéraire. Les aperçus multimédias intégrés vous permettent de visualiser rapidement des images et des GIF sans quitter le volet de notification. Ces alertes enrichies fournissent plus d’informations dès le départ afin que vous puissiez agir plus rapidement.

Pour obtenir cette grande mise à jour de Wear OS 4 sur votre Pixel Watch, faites glisser le menu supérieur de votre montre vers le bas et appuyez sur l’icône Paramètres. Vous ferez ensuite défiler vers le bas et appuyez sur Système> Mises à jour du système et verrez si elles sont disponibles. Si vous ne parvenez pas à télécharger la mise à jour immédiatement, assurez-vous d’essayer cette astuce.

Wear OS 4 est là ! La mise à jour devrait être disponible sur les modèles Wifi/Bluetooth et LTE.

// Google