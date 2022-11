Pixel Watch obtient la nouvelle et meilleure fonctionnalité de sommeil de Fitbit

En plus de la mise à jour de l’application Pixel Watch que Google a commencé à publier hier, ils ont annoncé que la fonction de profil de sommeil de Fitbit est également en route. Il s’agit d’un nouvel ajout à Fitbit Premium pour vous donner un meilleur aperçu de votre sommeil et vous faire savoir quel genre d’animal Fitbit pense que vous êtes.

Introduit pour la première fois en juin de cette année, Fitbit a ajouté Sleep Profile (et les animaux mignons) comme moyen de partager “l’analyse de 1,87 million de journaux de sommeil par un neurologue, des experts du sommeil et des chercheurs scientifiques” qu’ils ont menée. Ces données ont utilisé 10 aspects différents du sommeil pour aider à expliquer comment vos routines et vos actions peuvent avoir un impact sur le sommeil, puis (espérons-le) vous aider à améliorer ce qui est l’un des (sinon) la éléments les plus importants de votre santé globale.

Comme exemple des types d’animaux que j’ai mentionnés ci-dessus, vous pouvez voir trois exemples ci-dessous de la tortue, de la girafe et du dauphin. Google dit que la girafe est le type de sommeil le plus courant (22,8 % des personnes) et est quelqu’un “qui ne dort pas beaucoup mais dort solidement quand il le fait”. La tortue est une personne qui passe globalement plus de temps au lit, tandis que le dauphin a un horaire de sommeil irrégulier. Il y en a d’autres aussi, comme le hérisson, le perroquet et l’ours.

Mis à part les animaux mignons, lorsque votre profil de sommeil arrive chaque mois, vous obtiendrez également une analyse détaillée de la façon dont vos habitudes de sommeil se comparent à une personne similaire à vous (âge et sexe). Encore une fois, l’objectif est de vous aider à vous améliorer, car le sommeil est vraiment important.

Pour les utilisateurs de Pixel Watch, puisqu’il s’agit d’un rapport mensuel, vous recevrez votre premier le 22 novembre si vous avez pu porter votre montre pendant au moins 14 jours en octobre.

Lien Google Play: Fitbit

// Google