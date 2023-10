Pixel Watch obtient la mise à jour Big App 2.0 avec plusieurs nouvelles fonctionnalités

La Pixel Watch 2 sera là dans environ une semaine, Google prépare donc cette arrivée en mettant à jour l’application compagnon Pixel Watch. Dans un message de la communauté partagé aujourd’hui, ils ont présenté une légère refonte ainsi qu’un certain nombre de changements, notamment de nouvelles fonctionnalités.

La nouvelle application Pixel Watch 2.0 est ici sous la version 2.0.0.567628986 pour ceux qui possèdent une Pixel Watch et qui souhaitent être mis à jour immédiatement. Il devrait être disponible sur Google Play prochainement si ce n’est pas déjà fait.

En ce qui concerne les nouveautés, cette mise à jour était apparemment nécessaire pour permettre aux propriétaires de Pixel Watch 2 de « coupler et gérer leur appareil », peut-être parce qu’elle prend en charge Wear OS 4. Cela semble important, vous savez, de pouvoir coupler et configurer votre nouveau 350 $. montre.

La mise à jour 2.0 modifie également la disposition des boutons « Cadrans de montre » et « Tuiles » en une disposition côte à côte, ajoute de nouveaux paramètres et une nouvelle formation dans la section « Sécurité et urgence » et apporte la prise en charge du MDN (ne pas déranger) et la mise en miroir BTM (mode heure du coucher) de la montre au téléphone pour la Pixel Watch 2.

Dans le département Wear OS 4, cette mise à jour permet la sauvegarde avec Google One, les restaurations lors de la configuration de la montre à partir de sauvegardes, la possibilité de transférer une montre vers un nouveau téléphone sans réinitialisation d’usine et la protection contre la réinitialisation d’usine. Tous des trucs géniaux.

Voici la liste complète des modifications apportées à la Pixel Watch 2.0:

Prise en charge de la Pixel Watch 2

Prise en charge des fonctionnalités et mises à jour de Wear 4, notamment : Sauvegarde avec Google One Restaurer pendant la configuration de la montre à partir des sauvegardes disponibles Possibilité de transférer la montre vers un nouveau téléphone sans réinitialisation d’usine Protection contre la réinitialisation d’usine pendant la configuration de la montre

Expérience repensée pour l’application Pixel Watch

Nouveaux paramètres et formation dans la section « Sécurité et urgence » * ✝

Mise en miroir des modes NPD (Ne pas déranger) et BTM (Mode Heure du coucher) pour les utilisateurs de Pixel Watch 2 dans le paramètre « Notifications » pour les utilisateurs de téléphones Pixel *

Corrections de bugs pour améliorer la qualité de l’application

// Google