Pixel Watch et Wear OS pourraient obtenir la meilleure fonctionnalité de thème de couleur d’Android

Lorsque Android 12 a été lancé avec Material You design, l’une de nos fonctionnalités connexes préférées se présentait sous la forme de couleurs. Android 12 a été la première version d’Android à lancer un thème de couleur dynamique qui extrait les couleurs du fond d’écran de votre choix pour les diffuser ensuite dans tout le système. Cela a créé une expérience personnalisée impressionnante sur votre téléphone pris en charge, une expérience que vous pouvez essentiellement mettre à jour régulièrement pour rafraîchir les vibrations.

Le nouveau code dans Android 14 (aperçu du développeur 1) semble montrer que ce même thème de couleur dynamique pourrait arriver sur le système d’exploitation Wear de Google à un moment donné.

Les gens à 9to5Google a repéré les informations dans un paramètre lié aux appareils portables et s’appelle “DYNAMIC_COLOR_THEME_ENABLED”. Maintenant, cela pourrait faire référence à quelque chose d’autre complètement, mais la partie “dynamique” de ce paramètre semble certainement familière et pourrait avoir un sens dans un vêtement qui est entièrement axé sur le style personnel.

Bien sûr, nous n’avons aucune idée si ou quand Google implémentera cela, mais cela nécessiterait probablement une mise à jour de Wear OS. Nous ne savons pas non plus où en est ce changement et s’il est sur le point d’être expédié dans une mise à jour plus tard cette année ou si Google vient tout juste de commencer à essayer de l’ajouter.

L’autre chose est que nous ne savons pas comment cela fonctionnerait sur les montres Wear OS. Sur Pixel Watch et Wear OS 3, Google a déjà adopté des parties de Material You. Toute l’expérience Wear OS 3, du moins sur la Pixel Watch, a l’air très moderne par rapport à Wear OS 2. Mais comment les couleurs dynamiques fonctionneraient-elles sur une montre qui est principalement noire ?

Google pourrait faire des choses intéressantes. Étant donné que nous n’utilisons pas vraiment de fonds d’écran sur les montres, ils pourraient vous permettre de choisir une couleur qui est ensuite répartie sur l’interface utilisateur de la montre. Ou peut-être tirera-t-il de la palette de couleurs de votre téléphone pour l’adapter à votre portable. Quelle que soit la manière dont Google tente cette idée de couleur dynamique, il ne devrait ajouter qu’un autre niveau de personnalisation dans un appareil qui peut toujours en utiliser plus.