Pixel Watch 30 jours plus tard : je suis tellement accro

Cela fait un mois que nous avons publié notre revue Pixel Watch et ce petit mec est resté sur mon poignet depuis, même si j’ai dû changer de poignet (plus à ce sujet dans une minute). J’ai plus de 30 jours de vie avec la première montre intelligente de Google, alors j’ai pensé qu’il était temps de faire le point sur la façon dont les choses se passent.

Pour ceux qui ont raté l’examen (vous pouvez le lire ici), la version courte est que j’étais un grand fan du design, de la taille, de l’affichage et des performances. L’intégration Fitbit était également solide et la durée de vie de la batterie n’était pas mauvaise, étant donné que Google ne l’évaluait qu’à une journée et me permettait facilement d’en traverser une avec une utilisation semi-lourde. Mes seuls reproches concernaient une expérience logicielle manquant de fonctionnalités communes à d’autres montres, une approche à taille unique et un prix légèrement élevé.

Les opinions ont-elles changé, vous vous demandez peut-être? Pour la plupart, non, je ressens toujours la même chose à propos de presque toutes les choses que j’ai dites. S’il y a des domaines où j’ai changé d’avis, c’est dans la situation des bracelets de montre, mais c’est vraiment tout. En fait, j’aime beaucoup la Pixel Watch et je n’ai pas eu la moindre envie de l’enlever et de revenir à mon Garmin (encore).

La situation du bracelet Pixel Watch a besoin d’aide

Commençons donc par la situation du bracelet de montre pour la Pixel Watch, car c’est mon domaine de préoccupation pour le moment.

Dans mon avis, j’ai mentionné que l’Active Band inclus était très confortable et je ne voyais aucune raison d’en changer en tant que personne active. Malheureusement, pour la première fois avec une smartwatch au poignet, j’ai eu une réaction au groupe il y a environ une semaine. Je me suis réveillé l’autre matin avec une sensation de brûlure où le groupe s’est replié sous lui-même et sur mon poignet. Quand j’ai enlevé la montre, j’avais une marque rouge avec une ampoule qui traversait le milieu. Cela fait 5 jours et nous sommes presque guéris.

Je ne suis pas seul dans ce cas. Voici juste quelques fils avec les autres se plaindre. Je ne veux pas dire que c’est répandu, mais il y a certainement plus qu’une poignée de rapports d’autres.

Au cours de la semaine dernière, j’ai dû passer ma Pixel Watch sur mon poignet droit et porter d’autres groupes. C’est là que réside ma plainte – le connecteur de bande et le manque d’options tierces pour les bandes sont un problème.

J’ai maintenant commandé tous les bracelets Pixel Watch de Google car il y a si peu d’options sur Amazon ou chez tout autre détaillant. Depuis que Google a opté pour ce connecteur Fitbit odieux pour les bandes, nous n’avons pas beaucoup d’options parmi lesquelles choisir qui ne sont pas faites par Google. J’ai donc le Stretch Band et le Woven Band, qui ne sont ni l’un ni l’autre géniaux. Le Stretch Band est super confortable, mais ce n’est pas un tissage assez serré pour quelqu’un qui est actif. Le groupe tissé se sent juste bon marché comme l’enfer et n’est pas confortable.

Cette semaine, j’ai saisi le bracelet en cuir artisanal de 80 $ (en utilisant des crédits en magasin) sans avoir l’intention de le porter. Je l’ai acheté parce qu’il a des connecteurs de bracelet de montre de 20 mm. En d’autres termes, vous pouvez retirer le bracelet en cuir de Google et utiliser les connecteurs du bracelet de la montre pour ensuite fournir votre propre bracelet. Vous pouvez les voir en cours d’utilisation ici avec mon propre groupe actif qui ne m’a pas donné une terrible éruption cutanée au poignet.

j’ai commandé ce groupe d’Amazon et c’est bien comme une bande de tissu en nylon. C’est certainement un groupe avec une qualité de 14 $, cependant. Le reste de la situation pour les options tierces n’est pas génial, c’est pourquoi j’ai utilisé le crédit pour le bracelet en cuir de 80 $ de Google.

C’est beaucoup à prendre et c’était surtout une histoire, mais comprenez que jusqu’à ce que quelqu’un nous vende directement un connecteur de bande pour la Pixel Watch, les choix de bande seront limités ou mauvais ou les deux. Et j’espère que votre poignet aime mieux l’Active Band de Google que le mien.

Comment s’est passé le reste des 30 jours ? Assez bien!

Toutes mes excuses pour avoir commencé sur un négatif, mais le reste de l’histoire ici est bon. Comme beaucoup d’entre vous le savent, lorsque j’ai fini d’examiner un produit, j’ai tendance à prendre immédiatement quelque chose d’autre pour faire une pause après avoir été en mode test. Lorsque je termine l’examen d’un téléphone, je prends un autre téléphone Android ou même un iPhone, juste pour le changer et donner une pause à mon cerveau. Avec la Pixel Watch, je suis passé à une Apple Watch pendant une journée, puis je suis revenu tout de suite. Depuis, la Pixel Watch est exclusivement à mon poignet.

Je suis resté au courant parce que je donne à Fitbit un premier vrai essai pour la première fois. Donc, vous savez, je suis un peu obsédé par les données sur la santé et cela me donne presque tout ce dont j’ai besoin d’une manière facilement digestible. Il ne fait pas encore de SpO2 par lui-même, ce qui est étrange, mais il fait de la variabilité de la fréquence cardiaque (HRV) et des pannes complètes de mon sommeil, de mon stress et de ma préparation. Ce sont tous des articles qui me tiennent beaucoup trop à cœur et que j’aime que Fitbit me les donne. Je sais que je pourrais les obtenir de mon Garmin, mais j’aime Fitbit pour l’instant et j’apprécie le passage à quelque chose de nouveau.

Je l’ai aussi gardé au poignet car la taille est absolument parfaite. Venant d’un Garmin, d’une Apple Watch Ultra et d’une Galaxy Watch 5 Pro avant elle, la Pixel Watch se sentait à la limite de la petite taille au début. J’ai même vu un groupe de mecs se plaindre de la taille lors de son lancement et du fait qu’elle était trop petite pour leurs poignets virils, alors ils ont prévu de la rendre. Après avoir traîné avec elle le mois dernier, je ne suis pas sûr de pouvoir revenir à mes méga-montres. Ce profil mince et cette taille de boîtier restent hors de votre chemin lorsqu’ils sont actifs et sont toujours beaux comme accessoire. Je vais avoir du mal à revenir à une montre plus grande après cela.

L’écran a toujours fière allure dans toutes les conditions, les performances sont toujours fluides et la durée de vie de la batterie est restée à environ 1,5 jour. Je retire toujours ma montre du chargeur à 10 heures du matin, je la porte toute la journée et toute la nuit, parfois avec une séance d’entraînement, et je la remets sur le chargeur le lendemain matin avec 20 à 30 %. Un jour, j’ai oublié de le mettre sur le chargeur le matin, j’ai continué à le porter toute la journée, et donc il demandait du jus à 23 heures avant d’aller me coucher. Donc non, ça ne vous fera toujours pas 2 jours, mais ça vous fera au moins une journée complète avec une utilisation assez intensive.

Et en parlant de jours, ma journée avec la Pixel Watch implique la gestion des notifications toute la journée, le suivi des entraînements d’une heure, l’exécution de minuteries lorsque je cuisine, le contrôle de la musique à la fois par la voix et par le toucher, le suivi du sommeil chaque nuit et la météo actuelle à portée de main. J’utilise cette montre pour pas mal de choses. Je ne suis probablement pas l’utilisateur le plus lourd du moment, car je ne prends pas d’appels et n’exécute pas de nombreuses applications tierces, mais je l’utilise beaucoup. Se débarrasser de la Pixel Watch à ce stade m’obligerait certainement à changer la façon dont ma journée fonctionne.

Autres petits reproches

Il y a deux autres notes de ma part sur des sujets de préoccupation potentiels. Le premier est la couronne rotative physique incluse par Google. J’ai mentionné dans mon examen que la couronne avait l’air bon marché et je crains maintenant qu’elle ne fonctionne plus correctement à un moment donné. Ma couronne a déjà parfois du mal à tourner et à faire pivoter l’interface utilisateur de l’écran et le clic de celui-ci en tant que bouton a également été incohérent. Je ne sais pas si cela vient de toute la sueur qu’il a absorbée, mais je le surveille de près après seulement un mois de sa vie.

L’autre chose est le stress sans fin sur l’affichage et sa durabilité. Ce n’est pas du saphir – c’est du verre bombé, et oui, je crains chaque fois que je cogne la Pixel Watch que le verre puisse avoir une égratignure ou une fissure. Nous avons déjà vu ce qui se passe lorsque vous faites tomber la montre de la taille. Je peux vous dire que je l’ai également laissé tomber de cette hauteur et j’ai été surpris de le voir inchangé.

Recommandation officielle ?

Vous dire de courir et d’acheter une montre intelligente sera toujours difficile. Il se trouve que j’adore les montres intelligentes et tout le suivi de la condition physique qu’elles fournissent, et cela ne me dérange pas de recevoir des notifications limitées sur mon poignet et d’utiliser l’appareil comme un outil. Mais tout le monde n’a pas besoin d’autant de connectivité à tout moment.

Cela dit, si une smartwatch est un chose vous voudrez peut-être essayer ou savoir que vous appréciez déjà, je pense que la Pixel Watch est un choix solide. Le prix est un peu élevé à 350 $, mais la saison des fêtes devrait vous offrir des rabais réguliers de 50 $ (comme maintenant) qui rendront l’achat moins douloureux.

Dans l’ensemble, je suis à peu près accro à la Pixel Watch, ses défauts et tout. Maintenant que j’ai lancé mon propre groupe et que je suis habitué à la charge quotidienne, j’aime beaucoup ce que cela offre. Au plaisir de revenir et de partager plus après quelques mois.