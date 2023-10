Pixel Watch 2 officielle avec plus de Fitbit, un meilleur suivi de la santé et un prix de 350 $

La Pixel Watch 2 a rejoint la Pixel 8 sur scène aujourd’hui, devenant officielle et avec des précommandes ouvertes. Vous pouvez acheter la nouvelle montre Google aujourd’hui si vous le souhaitez, et elle sera expédiée dans une semaine.

Oh, tu as besoin de savoir quoi de neuf ? Eh bien, disons simplement que Google a conservé une grande partie de la Pixel Watch 2 comme la Pixel Watch d’origine (y compris le design et la taille), mais cette fois, ils améliorent considérablement les expériences Fitbit et de suivi de la santé. En fait, c’est tout l’argumentaire de cette montre plutôt que d’être une amélioration majeure en termes de conception, de durée de vie ou de durabilité de la batterie. Est-ce suffisant? Nous allons certainement le tester pour le savoir.

Spécifications de la Pixel Watch 2: Le passage de la Pixel Watch originale à cette nouvelle Pixel Watch 2 ne semble pas, du moins sur le papier, énorme. Cela ne signifie pas pour autant que Google n’a pas amélioré certaines spécifications. Il y a des améliorations assez importantes dans la variété des capteurs de santé intégrés, la nouvelle puce Qualcomm W5+ et une batterie légèrement plus grande qui devrait durer 24 heures avec un affichage permanent. sur. Encore une fois, il ne s’agit pas d’une mise à niveau massive, mais il y a des changements et Google se concentre principalement sur l’intégration Fitbit et les nouvelles mesures que la montre peut suivre avec plus de précision.

Pour les amateurs de spécifications, voici la liste complète d’entre elles.

Logiciel : Portez OS 4.0

: Portez OS 4.0 Afficher : AMOLED rond, 320ppi, Gorilla Glass 5, luminosité de 1 000 nits

: AMOLED rond, 320ppi, Gorilla Glass 5, luminosité de 1 000 nits Ébrécher : Snapdragon SW5100, coprocesseur Cortex M33

: Snapdragon SW5100, coprocesseur Cortex M33 Mémoire : 32 Go de stockage flash eMMC, 2 Go de RAM

: 32 Go de stockage flash eMMC, 2 Go de RAM Batterie : 306mAh

: 306mAh Mise en charge : Câble rapide sans fil (USB-C)

: Câble rapide sans fil (USB-C) Temps de charge : 30 minutes à 50%, 75 minutes à 100%

: 30 minutes à 50%, 75 minutes à 100% Corps : Aluminium (100% recyclé)

: Aluminium (100% recyclé) Capteurs : Fréquence cardiaque multi-patch, SpO2, température cutanée, ECG,

: Fréquence cardiaque multi-patch, SpO2, température cutanée, ECG, Connectivité : LTE, WiFi, Bluetooth 5.0, NFC, GPS, Satellite Quasi-Zenith

: LTE, WiFi, Bluetooth 5.0, NFC, GPS, Satellite Quasi-Zenith Boutons : Bouton latéral, couronne haptique

: Bouton latéral, couronne haptique Durabilité : IP68, 5ATM

: IP68, 5ATM Autre : Micro, haut-parleur

: Micro, haut-parleur Taille : 41 mm (diamètre), 12,3 mm (hauteur), 31 g

: 41 mm (diamètre), 12,3 mm (hauteur), 31 g Couleurs : Noir Mat, Argent Poli, Or Champagne

: Noir Mat, Argent Poli, Or Champagne Exigence de téléphone:Android 9.0+

Nouvelles fonctionnalités Fitbit et suivi de la santé: Le nouveau capteur de fréquence cardiaque multi-trajets de la Pixel Watch 2 est un gros problème. Ce nouveau capteur est conçu pour suivre toutes vos activités et même s’adapter au fur et à mesure que vous travaillez pendant celles-ci en passant du mode simple au mode multi-trajet. Il existe plusieurs LED et photodiodes mesurant sous différents angles sur votre poignet, vous offrant ce que Google appelle son « suivi de la fréquence cardiaque le plus avancé ».

En plus du nouveau capteur de fréquence cardiaque, vous retrouverez la gestion du stress, la mesure de la variabilité de la fréquence cardiaque (HRV) et le suivi de la température cutanée. Nous disposons désormais également d’un suivi automatique de l’activité, d’un guidage d’entraînement par zone de fréquence cardiaque (avec zones de fréquence cardiaque personnalisées) et d’un entraînement au rythme pendant la course.

Et toutes ces nouvelles informations sont présentées dans l’application Fitbit sur la montre ainsi que sur votre téléphone. N’oubliez pas que Google vient de lancer une toute nouvelle application Fitbit.

Autres nouveautés: Besoin d’en savoir plus sur la Pixel Watch 2 en dehors du nouveau suivi de condition physique et de santé ? C’est super. Il y a d’autres changements à noter et ils sont les suivants.

Applications Gmail et Calendrier : Google profite du lancement de la Pixel Watch 2 pour lancer les applications Gmail et Calendrier sur Wear OS, ce qui est cool. Ils nous ont dit précédemment que ces applications arriveraient, c’est donc formidable que nous bénéficiions désormais de meilleures expériences grâce à deux applications que nous utilisons d’innombrables fois par jour.

: Google profite du lancement de la Pixel Watch 2 pour lancer les applications Gmail et Calendrier sur Wear OS, ce qui est cool. Ils nous ont dit précédemment que ces applications arriveraient, c’est donc formidable que nous bénéficiions désormais de meilleures expériences grâce à deux applications que nous utilisons d’innombrables fois par jour. Contrôle de sécurité : Le nouveau contrôle de sécurité de Google est sur la Watch 2, avec un suivi qui envoie des informations à vos contacts ou membres de votre famille triés sur le volet. Cela peut être utilisé pour faire savoir à tout le monde que vous êtes en sécurité et que vous êtes arrivé quelque part, ou qu’ils peuvent commencer à déterminer quoi faire si vous disparaissez et n’atteignez pas votre destination.

: Le nouveau contrôle de sécurité de Google est sur la Watch 2, avec un suivi qui envoie des informations à vos contacts ou membres de votre famille triés sur le volet. Cela peut être utilisé pour faire savoir à tout le monde que vous êtes en sécurité et que vous êtes arrivé quelque part, ou qu’ils peuvent commencer à déterminer quoi faire si vous disparaissez et n’atteignez pas votre destination. Meilleure autonomie de la batterie : Grâce à la nouvelle puce Qualcomm, Google affirme que vous pourrez faire fonctionner votre Pixel Watch 2 pendant 24 heures complètes avec l’affichage permanent activé. Vous vous souviendrez peut-être que l’année dernière, pour bénéficier de 24 heures d’utilisation sur la Pixel Watch, nous avons dû désactiver l’AOD.

: Grâce à la nouvelle puce Qualcomm, Google affirme que vous pourrez faire fonctionner votre Pixel Watch 2 pendant 24 heures complètes avec l’affichage permanent activé. Vous vous souviendrez peut-être que l’année dernière, pour bénéficier de 24 heures d’utilisation sur la Pixel Watch, nous avons dû désactiver l’AOD. Fitbit Premium gratuit: Encore une fois, vous bénéficiez de 6 mois gratuits de Fitbit Premium si vous achetez une Watch 2. Ceci est disponible pour les nouveaux clients Premium et les anciens.

La Pixel Watch 2 est en précommande aujourd’hui dans les modèles Bluetooth/WiFi et LTE. Des couleurs noir mat, argent poli et or champagne sont disponibles avec le bracelet actif de Google dans des couleurs pré-choisies. Le modèle Bluetooth/WiFi coûte 349 $ et le modèle LTE coûte encore une fois 399 $. Les commandes arriveront d’ici le 12 octobre.

Précommander la Pixel Watch 2: Meilleur achat | Boutique Google