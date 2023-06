Pixel Watch 2 obtient les noms de code révélés

Menant à la Montre Pixel 2 dévoilement, qui devrait accompagner la nouvelle gamme de smartphones Pixel 8, nous n’avons pas encore vu le nouvel appareil. Pour Google, c’est impressionnant, dont le matériel est généralement divulgué au début du calendrier. Quoi qu’il en soit, nous continuons à en apprendre davantage sur l’appareil, cette fois étant les noms de code.

D’après la propre documentation de Google, repérée par les braves gens de 9to5GooglePixel Watch 2 arborera une paire de noms de code : Éos et Aurore. Bien que deux noms de code soient passionnants, cela ne signifie pas que Google a l’intention de publier deux options de taille de l’appareil, ce qui est un espoir général au sein de la communauté Android. Au lieu de cela, il semble plus probable qu’Eos soit la variante WiFi et Aurora soit le modèle LTE.

Plus à ce sujet, il y a toujours une possibilité que nous ayons deux options de taille, cela semble juste moins probable alors que nous continuons dans l’année sans aucune preuve suggérant que cela soit vrai. Une autre spécification rumeur pour la Pixel Watch 2 est un chipset Snapdragon, qui même si nous n’avons pas plusieurs options de taille, pourrait être une mise à niveau solide.

Au fur et à mesure que nous en apprendrons davantage sur les prochains appareils Wear OS de Google, nous vous tiendrons au courant.

// 9to5Google