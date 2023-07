Pixel Watch 2 obtient 4 cadrans de montre exclusifs

Le lancement d’une Pixel Watch 2 va me surprendre jusqu’au moment où la montre sera à mon poignet. Je n’arrête pas de dire que parce qu’il a fallu tellement de temps à Google pour créer l’original, je ne peux tout simplement pas croire qu’ils pourraient avoir un suivi prêt un an plus tard. C’est l’histoire, cependant, et cette histoire ne cesse de s’étendre.

Au cours du week-end, des visages de montre supposés de la Pixel Watch 2 ont fait surface et ils peuvent être exclusifs à la smartwatch de 2e génération. Le rapport vient de Autorité Androidqui a reçu les détails d’une source Google.

La source pense qu’il y aura au moins 4 nouveaux cadrans sur la Pixel Watch 2. Ces cadrans s’appelleront Accessible, Arc, Bold Digital et Bold Analog. J’imagine que ces noms pourraient changer, mais c’est ce que nous allons faire pour l’instant. Vous pouvez tous les voir dans le sens des aiguilles d’une montre ci-dessous.

Accessible est censé être propre et simple avec peu de complications, tandis qu’Arc pourrait être l’un des cadrans de montre les plus personnalisables de Google à ce jour. Bold Digital et Analog sont des prises sur l’horloge de l’écran de verrouillage que nous avons récemment reçue dans Android 14 sur les téléphones Pixel et c’est celle que j’aime personnellement. C’est mon horloge d’écran de verrouillage depuis la minute où Google nous l’a donnée. J’adore ce petit cadran de montre. Ces deux cadrans de montre offrent également de nombreux espaces personnalisables ou vous pouvez les laisser simples avec juste une horloge.

Un autre détail fourni par cette source Google concerne les couleurs de chaque cadran de montre et du reste de l’interface utilisateur de la montre. Nous avons entendu dès février que Wear OS pourrait offrir un thème de couleur dynamique à un moment donné sur la route et ce rapport suggère que cela se produira avec les cadrans de montre sur la Pixel Watch 2. Les éléments de l’interface utilisateur du système tireront de la couleur du cadran de la montre que vous ensemble, apportant juste cette touche supplémentaire de personnalisation que nous aimons actuellement sur Android.

Jusqu’à présent, les rumeurs de Pixel Watch 2 brossent un tableau des mises à niveau autour de la première tentative décente de Google. Nous devrions voir une mise à niveau de la durée de vie de la batterie, un matériau plus léger dans le boîtier et un chipset potentiellement meilleur pour alimenter les choses.

Je suis prudemment optimiste à propos d’une Pixel Watch 2, même si je m’inquiète du prix.

// Autorité Android