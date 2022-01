Pixel Stand pour 29 $ vous donne ce look

Le Google Pixel Stand original, celui qui a été lancé avec le Pixel 3 et a aidé à transformer votre téléphone en un peu un écran domestique intelligent qui servait également de réveil moderne, est à nouveau disponible chez Woot pour environ un tiers du prix. Alors que le Pixel Stand était autrefois le chargeur sans fil le plus cher au monde, il vaut maintenant la peine d’être considéré.

Initialement au prix de 80 $, le Pixel Stand peut être acheté aujourd’hui pour 28,99 $ grâce à un accord Woot. Il s’agit d’une toute nouvelle unité, offrant une charge sans fil «rapide» de 10 W aux téléphones Pixel pris en charge, comme le Pixel 3, 4 ou 5, ainsi que la gamme Pixel 6.

Vous pouvez configurer le Pixel Stand avec votre téléphone Pixel pour présenter les galeries Google Photos, basculer sur « ne pas déranger » lors de l’utilisation et vous donner des raccourcis vers les commandes de la maison intelligente. Il est également assez modeste, grâce à son design blanc doux et à son long câble USB-C. Oh, il y a aussi un bloc d’alimentation de 18 W dans la boîte, ce qui est un gros problème pour quiconque a acheté un Pixel 6.

L’affaire est bonne pour un moment, mais vous voudrez peut-être vous dépêcher avant que Woot ne se vende. Il y a une limite à 2, au cas où vous envisagiez de vous déchaîner et d’équiper toute la maison.

Woot Deal Lien