Pixel Fold maintenant en pré-commande, au prix de 1799 $

Pliage de pixelsprécédemment taquiné par Google plus tôt ce mois-ci, est maintenant détaillé dans son intégralité et en pré-commande pour le prix de 1799 $.

Selon Google, Pixel Fold sera le pliable le plus fin du marché, tout en offrant le meilleur système de caméra dans l’espace pliable. Les spécifications incluent un grand écran intérieur de 7,6 pouces, un indice IPX8 et un système de charnière qui, selon Google, sera le plus durable du marché.

Pour les logiciels, Google ajoute des fonctionnalités spéciales pour aider à tirer parti de cet écran plus grand, comme l’interprète à double écran, ainsi que le mode Tabletop. Avec Dual Screen Interpreter, les traductions en temps réel apparaissent sur les écrans intérieurs et extérieurs de Pixel Fold pendant que vous parlez, permettant une communication transparente entre plusieurs parties.

Pixel Fold est disponible en pré-commande maintenant, expédié aux acheteurs le mois prochain. En guise de gâterie spéciale, Google offre une montre Pixel gratuite à ceux qui précommandent Pixel Fold. Solide.

Spécifications remarquables

Affiche Écran extérieur de 5,8 pouces (FHD+ 2092 x 1080 OLED) Écran intérieur de 7,6 pouces (OLED 2208 x 1840)

Processeur Tensor G2

12 Go de RAM, 256/512 Go d’options de stockage

Batterie 4821 mAh

Caméras (arrière) Quad PD 48MP avec OIS Ultra large 10,8 MP Téléobjectif double PD de 10,8 MP

Détecteur d’empreintes digitales

Double SIM (nano et eSIM)

Pour une ventilation complète des spécifications Pixel Fold, regarde ici.