Pixel Fold First Look : le pliable à 1 799 $ de Google s’attaque à Samsung

Au cours des quatre dernières années, Samsung a ouvert la voie à ce à quoi pourrait ressembler la prochaine itération du smartphone. Maintenant, Google est là pour contester cela. Lors du discours d’ouverture de Google I/O mercredi, le géant de la recherche a annoncé son premier téléphone pliable, appelé Pixel Fold, qui sera lancé cet été au prix élevé de 1 799 $ (1 749 £).

Le plus récent ajout à la gamme de produits de Google a été dévoilé aux côtés d’une version plus abordable du produit phare de l’entreprise, le Pixel 7A, d’une tablette Pixel mise à jour et de nouvelles fonctionnalités dans Android 14.

La décision de Google de lancer un téléphone pliable peut être considérée comme un autre signal que la version actuelle du smartphone a besoin d’être rafraîchie. Samsung a lancé son premier téléphone pliable il y a près de quatre ans, et depuis lors, presque tous les grands fabricants de smartphones ont emboîté le pas.

Google était l’un des principaux récalcitrants, mais cela est en train de changer. Brian Rakowski, vice-président de la gestion des produits chez Google, a déclaré que le moment était venu de lancer un pliable, car les principaux problèmes qui affligeaient les premiers pliables ont été en grande partie résolus, tels que l’optimisation des logiciels et la bonne conception.

« C’est intrinsèquement un appareil plus cher », a déclaré Rakowski. « Nous avions donc l’impression que si les gens allaient acheter un appareil haut de gamme, nous voulions que tout fonctionne bien. »

Je n’ai passé que quelques minutes avec le Pixel Fold, mais je peux déjà dire que Google a des idées prometteuses. La vision de Google pour les téléphones pliables est axée sur le multitâche et la productivité, un peu comme le Galaxy Z Fold 4. Comme le téléphone de Samsung, l’appareil de Google est un pliable de style livre qui se transforme d’un téléphone lorsqu’il est fermé en une tablette lorsqu’il est ouvert. Google est toujours confronté à bon nombre des mêmes défis physiques que nous avons vus dans le passé dans l’industrie, tels que la diminution de l’épaisseur globale de l’appareil lorsqu’il est fermé et l’élimination du pli. Mais le Pixel Fold présente quelques avantages en matière de conception et de logiciel.

La question est de savoir si le Pixel Fold sera suffisamment convaincant pour donner un coup de pouce au marché encore naissant des téléphones pliables. Les téléphones pliables ne représentaient que 1,2 % de la part de marché mondiale des smartphones en 2022, selon Société internationale de données. Même si le marché est relativement nouveau, Google fait face à une sérieuse concurrence de la part de Samsung.

Le géant sud-coréen de la technologie est en tête de l’espace des téléphones pliables avec 62% du marché au premier semestre 2022, selon Recherche de contrepointqui signale également que Samsung est le marque préférée pour les téléphones pliables. Google a certainement du pain sur la planche.

Regarde ça: Pixel Fold Hands-on : un premier aperçu du premier pliable de Google 05:10

L’écran de couverture du Pixel Fold est plus grand que celui du Galaxy Z Fold 4

L’écran de couverture du Pixel Fold. John Kim/Crumpe

Avec le Pixel Fold, Google espère répondre à l’une des plus grandes préoccupations que j’ai eues à propos du Galaxy Z Fold 4. Le pliable de Samsung peut parfois sembler difficile à utiliser comme un téléphone ordinaire lorsqu’il est fermé en raison de son épaisseur et de la forme de son écran de couverture. , qui est sensiblement plus étroit que l’écran d’un téléphone ordinaire.

Google a apporté quelques améliorations sur les deux fronts. L’écran extérieur de 5,8 pouces du téléphone est nettement plus large que celui du Galaxy Z Fold, ce qui devrait rendre l’utilisation des applications et la navigation dans l’interface du téléphone plus naturelles. Il ressemble plus à l’Oppo Find N2 qu’au Galaxy Z Fold 4, tout comme des fuites avaient indiqué.

Le Pixel Fold est également plus fin que le Galaxy Z Fold 4 lorsqu’il est ouvert, bien qu’il semble toujours plus gros que votre téléphone moyen lorsqu’il est fermé. Mais le Pixel Fold se ferme complètement lorsqu’il est fermé, sans espace près de la charnière, ce qui donne une sensation plus élégante par rapport au Z Fold lorsqu’il est plié.

Cependant, lors de l’ouverture du Pixel Fold, j’ai remarqué que les bezels encadrant l’écran interne de 7,6 pouces sont plus épais que ceux que l’on trouve sur le Galaxy Z Fold 4. Et oui, le pli est perceptible, même s’il est plus ou moins le même que le Z Pliez les 4.

La charnière du Pixel Fold. John Kim/Crumpe

En ce qui concerne le matériel, le Pixel Fold a à peu près tout ce que vous attendez d’un téléphone haut de gamme. Comme le reste de la gamme actuelle de téléphones Pixel de Google, le Pixel Fold fonctionne sur le processeur Tensor G2 de la société. Le téléphone dispose également d’un système de caméra à triple objectif avec un appareil photo principal de 48 mégapixels, ainsi qu’un téléobjectif de 10,8 mégapixels avec un zoom optique 5x et un zoom numérique 20x. Il y a aussi un appareil photo ultra large de 10,8 mégapixels.

Vous vous demandez peut-être pourquoi un téléphone aussi cher que le Pixel Fold n’a pas un appareil photo aussi avancé que le Pixel 7 Pro. Ce téléphone dispose d’un capteur principal de 50 mégapixels à résolution plus élevée avec des pixels plus grands, d’un appareil photo ultra-large de 12 mégapixels et d’un téléobjectif de 48 mégapixels qui zoome 5x optiquement et 30x numériquement.

Google a dû faire des compromis pour insérer les capteurs de l’appareil photo dans l’appareil, selon Rakowski, notant que l’appareil mesure moins de six millimètres d’épaisseur lorsqu’il est ouvert.

« C’est les deux tiers de l’épaisseur du 7 Pro », a-t-il déclaré. « C’était donc un assez gros défi d’ingénierie pour tout mettre là-dedans. »

Google a des idées logicielles prometteuses pour le Pixel Fold

Le Pixel Fold se transforme en tablette lorsqu’il est ouvert. John Kim/Crumpe

Bien que le double affichage du Pixel Fold puisse être la fonction de tête d’affiche du téléphone, ces écrans ne signifient pas grand-chose sans le bon logiciel pour en tirer parti. Sur la base de ce que j’ai vu jusqu’à présent, Google a quelques idées intéressantes sur la façon d’utiliser les écrans du Fold.

Par exemple, Google réfléchit à la manière dont les écrans avant et intérieur peuvent fonctionner ensemble pour des tâches telles que la traduction. Google a démontré comment cela pouvait fonctionner avec Google Translate. Avec le téléphone ouvert, tenez l’appareil de sorte que l’écran de couverture soit face à la personne à qui vous parlez, tandis que l’écran intérieur est face à vous. Lorsque vous demandez à Google Traduction de traduire une phrase ou une question, les résultats s’affichent sur l’écran de couverture afin que le locuteur de la langue étrangère puisse voir votre discours traduit. La réponse de cette personne, quant à elle, est traduite et affichée sur l’écran intérieur face à vous.

Bien qu’il puisse s’agir d’un scénario de niche, il s’agit d’un bon exemple de cas d’utilisation de pliables qui ne serait pas possible sur un téléphone ordinaire avec un seul écran. Une autre façon pour Google d’utiliser ces deux écrans est dans l’appareil photo. Lorsque vous utilisez la caméra arrière principale pour prendre un selfie avec le téléphone ouvert, l’écran de couverture devient un viseur.

Sinon, le Pixel Fold possède de nombreuses fonctionnalités multitâches que nous avons vues sur d’autres tablettes et pliables comme le Galaxy Z Fold. Cela inclut les applications à écran partagé, une barre des tâches horizontale, la prise en charge du glisser-déposer lors de l’utilisation d’applications côte à côte et la possibilité de diviser les applications entre les parties supérieure et inférieure de l’écran lorsque l’appareil est plié à mi-chemin. Google appelle ce « mode de table », et il s’agit essentiellement de la version de l’entreprise du « mode flexible » de Samsung.

Google indique également que ses 50 meilleures applications ont été optimisées pour le Pixel Fold. Gardez à l’esprit que cela fait référence aux propres applications de Google, et non aux 50 meilleures applications du Google Play Store.

Google Pixel Fold : Premières réflexions

Le Pixel Fold sera disponible en deux couleurs. John Kim/Crumpe

Bien que le Pixel Fold semble prometteur, son prix élevé en fera probablement une vente difficile pour la plupart des gens. Compte tenu de la compétitivité de Google en termes de prix avec ses téléphones Pixel habituels, j’avais espéré qu’il adopterait une approche similaire.

Mais comme les pliables sont des appareils plus grands et plus complexes avec plus de composants, faire baisser le prix est un défi, a déclaré Rakowski. Il pense que les prix pourraient baisser à l’avenir à mesure que le processus de fabrication s’améliorera.

« C’est une histoire très similaire à ce qui s’est passé avec les smartphones », a-t-il déclaré. « Au fur et à mesure que vous commencez à trouver des moyens d’optimiser et de produire en masse et d’obtenir de meilleurs rendements, le coût de certains de ces composants diminue avec le temps. »

Pourtant, il est excitant de voir plus de variété en ce qui concerne les téléphones pliables – et plus de concurrence pour Samsung. Au fur et à mesure que de plus en plus de personnes utilisent le Pixel Fold, Google réfléchira probablement à de nouvelles fonctionnalités logicielles, comme cela se fait avec ses téléphones Pixel standard. C’est plus excitant pour moi qu’un simple nouveau matériel.

J’ai hâte de voir quels types de nouveaux cas d’utilisation Google pourrait proposer pour l’écran pliable du Pixel Fold, qui, je l’espère, arrivera grâce aux baisses de fonctionnalités régulièrement programmées de Google. Et il ne s’agit pas seulement de l’avenir du Pixel ; Les décisions de Google pourraient donner à Samsung plus de motivation pour étendre les capacités de ses propres pliables, ce qui, espérons-le, conduira à plus d’innovation (et à des prix plus bas) pour les pliables en général.