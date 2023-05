Pixel Fold contre Galaxy Z Fold 4 : les pliables Google et Samsung comparés spec-by-spec

C’est officiel. Après des mois de rumeurs, Google a lancé son premier téléphone pliable à son conférence des développeurs mercredi dans le dernier signe, le géant de la technologie semble prendre son activité matérielle au sérieux.

Le Pixel Fold, qui présente un design de style livre, commence à 1 799 $ – le même prix que son plus grand rival, le téléphone Galaxy Z Fold 4. Il affrontera également des produits concurrents de fabricants de téléphones chinois comme le Mate X3 de Huawei et le Find N2 d’Oppo sur les marchés internationaux. Malgré l’augmentation des offres, les téléphones pliables représentent toujours un petit segment de la catégorie globale des smartphones (environ 1,2 % selon IDC), mais il est dominé par Samsung, qui a capturé 62% du marché au premier semestre 2022, selon Recherche de contrepoint.

Affichage et conception

Semblable au Galaxy Z Fold 4, le Pixel Fold se transforme d’un téléphone lorsqu’il est fermé en une tablette lorsqu’il est ouvert. L’écran intérieur prend la forme d’un panneau OLED de 7,6 pouces, tandis que l’écran de couverture est un écran haute résolution de 5,8 pouces. Comparé au Z Fold 4, le Pixel Fold semble être un appareil plus convivial car il est plus court (d’un peu plus d’un demi-pouce) et ne devrait pas dépasser autant. Cela dit, le Pixel Fold est également plus lourd (d’environ 20 grammes) et près d’un demi-pouce plus large. Avec l’écran plus large, Google vise à offrir une expérience comparable à un téléphone ordinaire, quoique plus court, lors de l’utilisation de l’écran de couverture. Le Galaxy Z Fold 4 a un écran externe plus étroit en comparaison, ce qui peut le rendre un peu gênant à utiliser en mode téléphone, bien qu’il se soit élargi depuis le Galaxy Z Fold 3 de 2021.

Regarde ça: Pixel Fold Hands-on : un premier aperçu du premier pliable de Google 05:10

Caméra

Comme le Z Fold 4, le Pixel Fold dispose d’un grand total de cinq caméras. Trois à l’arrière, prenant la forme d’un appareil photo principal de 48 mégapixels, d’un appareil photo ultra-large de 10,8 mégapixels et d’un téléobjectif de 10,8 mégapixels capable d’un zoom optique 5x et d’un zoom numérique jusqu’à 20x ; un à l’avant, qui est un appareil photo de 9,5 mégapixels ; et enfin un appareil photo de 8 mégapixels sur l’écran intérieur. Pour plus de détails sur la façon dont il se compare au Galaxy Z Fold 4 sur papier, faites défiler jusqu’à notre tableau de spécifications ci-dessous. Il convient de noter qu’il ne s’agit pas du système de caméra le plus avancé sur un téléphone phare de Google (cet honneur revient au Pixel 7 Pro plus épais), car Google a été contraint de faire des compromis pour s’adapter à la conception pliante allégée.

Batterie

Google affirme que son Pixel Fold, qui fonctionne sur une batterie de 4 821 mAh, peut durer plus de 24 heures sur la base d’un profil d’utilisation médian de la batterie de l’utilisateur Pixel. Plus précisément, Google affirme que ses tests internes ont montré que la durée de vie de la batterie était d’environ 33 heures en utilisant les paramètres par défaut. Bien sûr, ce n’est que ce qui est sur le papier, et je vous recommande de lire notre revue Pixel Fold pour savoir avec certitude si cela s’avère être le cas. Le Galaxy Z Fold 4 dispose d’une batterie de 4 400 mAh, et l’examen de CNET met sa durée de vie de la batterie à environ une journée complète.