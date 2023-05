Pixel Fold confirmé : découvrez le premier téléphone pliable de Google avant les E/S

C’est officiel. Le Pixel Fold est réel. Après des mois de rumeurs, Google a offert jeudi un aperçu du Pixel Fold, confirmant que la société prévoyait de lancer bientôt son premier téléphone pliable. Une page dans le Boutique Google et un vidéo publiée sur Twitter afficher plusieurs vues du téléphone.

Google n’a fourni aucune spécification pour l’appareil, mais la vidéo teaser montre qu’il a un écran extérieur complet qui s’ouvre sur un écran intérieur plus grand, similaire aux téléphones Galaxy Z Fold de Samsung. Selon les rumeurs, l’écran intérieur mesurerait 7,69 pouces, tandis que l’écran extérieur pourrait mesurer 5,79 pouces.

Nous avons également un aperçu de la bosse de la caméra arrière du Pixel Fold, qui ressemble à d’autres téléphones Pixel, bien que l’on ne sache pas exactement quelle sera la configuration. Des rumeurs ont suggéré que le téléphone pourrait avoir un appareil photo principal de 50 mégapixels avec deux appareils photo de 12 mégapixels et un de 8 mégapixels.

Le téléphone dans la vidéo est montré dans une option de couleur claire, qui serait appelée « craie » ou « porcelaine ». On s’attend également à ce qu’il y ait une version noire ou grise qui pourrait être appelée « carbone » ou « obsidienne ».

La société offrira plus de détails sur le Pixel Fold à Google I/O le 10 mai. Selon les rumeurs, le téléphone serait mis en vente en juin et pourrait coûter entre 1 400 $ et 1 800 $. Les teasers de Google pour le Pixel Fold disent simplement qu’il « arrive bientôt ».

Le Pixel Fold affrontera d’autres téléphones pliables, comme les gammes Galaxy Z Fold et Z Flip de Samsung, ainsi que des appareils de fabricants de téléphones chinois comme Huawei et Oppo. Selon la rumeur, Apple travaillerait également sur un iPhone pliable, mais cela pourrait ne pas apparaître avant 2025. Google a le potentiel de rendre les téléphones pliables plus courants, selon Andrew Lanxon de CNET. Le fait de contrôler le système d’exploitation Android le place dans une position unique pour surmonter les problèmes logiciels qui ont tourmenté d’autres téléphones pliables.

Chez Google I/O, nous nous attendons également à voir la rumeur Pixel 7A et nous pourrions obtenir plus de détails sur la tablette Pixel. La société passera également probablement du temps à parler de ses efforts en matière d’IA, et nous obtiendrons plus de détails sur Android 14.

Google n’a pas répondu à une demande de commentaire supplémentaire.

