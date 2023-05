Pixel Fold avec 512 Go de stockage est déjà en rupture de stock aux États-Unis

Le Google Pixel Fold est maintenant en pré-commande, mais il semble que le modèle haut de gamme avec 512 Go de stockage soit désormais officiellement en rupture de stock aux États-Unis. Le modèle de 512 Go n’est disponible que dans la couleur noire obsidienne et malgré le prix de 1 919 $, il semble être le modèle qui suscite le plus d’intérêt de la part des acheteurs.







Le Pixel Fold de 512 Go est en rupture de stock aux États-Unis

La boutique officielle de Google propose toujours la version 256 Go dans les couleurs Obsidienne et Porcelaine et ceux qui souhaitent toujours opter pour le modèle 512 Go peuvent s’inscrire sur une liste d’attente. Le Pixel Fold de 512 Go est toujours en précommande sur les trois autres marchés où Google vend officiellement son téléphone pliable – la Grande-Bretagne, Allemagne et Japon avant la sortie officielle du 27 juin.

Source