Pixel Fold arrive chez Best Buy comme l’endroit où l’acheter : voici pourquoi

Le lot initial d’unités Pixel Fold s’est vendu assez rapidement et nous avons vu les estimations d’expédition s’étendre jusqu’en septembre à un moment donné. Il apparaît maintenant cette semaine que Google a presque rattrapé la production de son premier pliable, car les estimations d’expédition sont revenues à quelques jours seulement. En fait, si vous voulez le modèle Obsidian, vous pouvez en avoir un plus tard cette semaine. Le Pixel Fold déverrouillé fait également ses débuts chez Best Buy, pour ceux qui préfèrent éviter le Google Store (et son support).

Si vous lisez les critiques de Pixel Fold et que vous souhaitez toujours vous débarrasser de 1 800 $ de votre compte bancaire, la situation actuelle est en votre faveur. Via le Google Store, Google propose le 256 Go Obsidian Pixel Fold avec des arrivées dès le 21 juillet. Le modèle de 512 Go est expédié quelques semaines plus tard le 9 août. Pour les fans de Porcelain Pixel Fold, vous envisagez également le 9 août.

Je dois également noter que le Google Store distribue toujours une Pixel Watch gratuite avec l’achat de Pixel Fold. Vous pouvez choisir les modèles WiFi/Bluetooth ou LTE et les deux seront entièrement couverts. C’est une valeur de 350 $ à 400 $ en plus de votre pliable.

Cela dit, nous avons des nouvelles de Best Buy – oui, Best Buy a maintenant le Pixel Fold déverrouillé disponible. Pour le moment, ils n’ont qu’Obsidian avec 256 Go, mais ils vous en procureront un d’ici le 21 juillet. La Pixel Watch gratuite ne semble pas être incluse.

Pourquoi choisir Best Buy plutôt que Google Store ? Soutien. Le support de Google Store n’est notoirement pas génial et lorsqu’il s’agit d’un pliable fragile, vous voudrez peut-être un support facilement accessible. Les magasins physiques Best Buy vous aideront toujours en cas de problème, tandis que le Google Store vous obligera à gérer le chat en ligne, à expédier votre téléphone à 1 800 $ ailleurs, etc.

Doit-on encore acheter un Pixel Fold ? Vous avez besoin de nous pour tester le premier pliable de Google ?

Meilleur achat Lien