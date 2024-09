Pixel Buds Pro vs Pixel Buds Pro 2 : y a-t-il suffisamment de mises à niveau ?

Le dernier lancement de matériel Pixel de Google est arrivé, les Pixel Buds Pro 2 remplacent les Pixel Buds Pro d’origine après leur arrivée sur le marché en 2022. Vaut-il la peine de les mettre à niveau ? Voici tout ce que vous devez savoir.

Matériel et conception

Jusqu’à ce que vous ouvriez l’étui de transport, il n’y a pas beaucoup de différence entre les Pixel Buds Pro et les Buds Pro 2. En fait, vous ne le remarquerez pas à moins de repérer la petite fente en bas. Il s’agit d’une compatibilité réseau améliorée Find My Device, car vous pouvez envoyer une requête ping au boîtier Buds Pro 2 pour le localiser.

Le nouveau design est super léger, mais les têtes semblent creuses et plus plastiques. Dans vos oreilles, vous pouvez faire la différence entre les Pixel Buds Pro d’origine et les Pro 2. Cela est dû en partie au nouveau processus de montage à vis. Cela crée un ajustement très sûr, mais présente également certains avantages en termes d’isolation acoustique, car cela crée une meilleure étanchéité intra-auriculaire.

Pixel Boutons Pro Pixel Buds Pro 2 Dimensions des écouteurs 0,93 x 0,87 x 0,88 pouces

23,72 x 22,03 x 22,33 mm 0,9×0,91×0,67 pouces

22,74 x 23,08 x 17,03 mm Dimensions du boîtier 2,49 x 1,97 x 0,98 pouces

63,2 x 50 x 25 mm 1,97×2,49×0,98 pouces

49,9 x 63,3 x 25 mm Poids 6,2 g / 0,22 oz par écouteur

Étui de 50 g / 1,77 oz

62,4 g / 2,2 oz au total 4,7 g / 0,166 oz par écouteur

Étui de 55,6 g / 1,96 oz

65,0 g / 2,293 oz au total Résistance à l’eau Écouteurs : IPX4

Cas : IPX2 Écouteurs : IP54

Boîtier : IPX4 Connectivité Bluetooth 5.0 Bluetooth5.4 Autonomie de la batterie des écouteurs 11 heures

7 heures avec ANC 12 heures

8 heures avec ANC Autonomie de la batterie des écouteurs et du boîtier 31 heures

20 heures avec ANC 48 heures

30 heures avec ANC Chargement USB-C

Qi sans fil USB-C

Qi sans fil Codecs CAA

SBC CAA

SBC Couleurs Charbon de bois

Brouillard

Citronnelle

Corail

Baie

Porcelaine Porcelaine

Noisette

Pivoine

Gaulthérie Caractéristiques Paire rapide

Assistant Google

Traduction en temps réel

ANC

Commutation audio

Multipoint

égaliseur

Audio spatial avec suivi de la tête

Effacer l’appel

Bien-être auditif

Phrases rapides de l’assistant Paire rapide

Assistant Google

Traduction en temps réel

ANC

Commutation audio

Multipoint

égaliseur

Audio spatial avec suivi de la tête

Effacer l’appel

Bien-être auditif

Phrases rapides de l’assistant

Gémeaux en direct

Trouver mon appareil

Je dirai que les deux écouteurs sont confortables et bien que les Buds Pro soient presque 2 g de plus, ils sont toujours très confortables et faciles à porter pendant des heures. Ce qui est intéressant, c’est que l’étui rend l’ensemble un peu plus lourd sur les écouteurs les plus récents.











Le gain est probablement dû au haut-parleur supplémentaire et à la batterie interne plus grande. Nous sommes sûrs que la plupart conviennent que des écouteurs plus légers sont plus importants que l’étui de transport. Google n’a pas encore confirmé la taille réelle des cellules, mais une batterie plus grande permettrait d’étendre la durée de vie vantée.

Une autre mise à niveau du boîtier est une certification IP améliorée. Le nouveau boîtier Pixel Buds Pro 2 est classé IPX4. Les Pixel Buds Pro d’origine sont uniquement protégés IPX2 contre les légers jets d’eau. Avec le nouveau boîtier, il devrait être capable de gérer une légère averse de pluie ou des éclaboussures. C’est très important si vous aimez utiliser vos écouteurs dans de nombreux endroits.

Confort et ajustement











Le nouveau processus de montage par rotation et verrouillage peut être inconfortable pour certaines personnes, mais les Pixel Buds Pro 2 ont réduit la sensation de « branché » dont les Pixel Buds Pro peuvent souffrir. La diminution de poids est immédiatement perceptible et fait une énorme différence dans le confort à long terme une fois que vous les avez assis correctement.

L’un des seuls inconvénients majeurs de la nouvelle forme et du nouveau style est que les touches et les tapotements créent un son grinçant assez distrayant. Tout contact ou réajustement peut créer beaucoup de bruissements et de réverbérations dans votre oreille en raison de la façon dont chaque écouteur est placé dans votre oreille. Cela peut être très inconfortable, mais ce n’est tout simplement pas autant un problème avec les Pixel Buds Pro de première génération qu’avec les Buds Pro 2.

Pour certaines personnes, le changement d’ajustement vers un placement à visser pourrait être un facteur décisif – et c’est compréhensible.

Qualité sonore







La qualité sonore de la série Pixel Buds a été au mieux mitigée, mais des améliorations substantielles ont été apportées cette année qui rendent les Buds Pro 2 plus faciles à recommander que jamais. Je pense toujours que ces derniers écouteurs sont meilleurs pour l’auditeur occasionnel ou pour quelqu’un qui est prêt à travailler pour obtenir la meilleure expérience audio.

Si vous avez utilisé les Pixel Buds Pro, l’expérience par défaut est tout simplement acceptable. Avec le réglage, ça peut être mieux. Grâce à certains changements de pilotes, les pilotes de 11 mm des nouveaux Pixel Buds Pro 2 constituent une avancée considérable.

Un autre domaine d’amélioration concerne la façon dont les nouveaux écouteurs gèrent les paroles. Tout semble plus profond, plus riche et plus nuancé. Malheureusement, vous remarquerez que les Pixel Buds Pro 2 peuvent encore s’appuyer un peu sur les basses dans le profil par défaut, mais cela ne brouille pas le reste d’une piste et il y a moins de « drone ». Je ne dirais toujours pas que l’expérience audio est « excellente », mais elle est meilleure pour davantage de genres, et vous pouvez également modifier l’égalisation pour au moins obtenir une expérience audio sur mesure qui correspond à vos goûts personnels tout en éliminant certaines irrégularités. mais votre kilométrage peut varier.

L’ANC a franchi une étape supplémentaire et atténuera davantage le bruit ambiant dans votre environnement que les Pixel Buds Pro. Le mode transparence a fait des progrès majeurs et est absolument clair. Il pourrait très bien être le meilleur de tous les écouteurs Bluetooth que nous ayons jamais testés. C’est presque comme si vous ne portiez pas d’écouteurs du tout – c’est si bon.

L’expérience audio est une nette amélioration entre les Pixel Buds Pro et les Pixel Buds Pro 2, que je pense que beaucoup de gens vont vraiment adorer. L’un des plus gros inconvénients, cependant, est que pour 229 $/229 £, il y a un manque flagrant de prise en charge des codecs haute résolution. Deux ans plus tard, nous sommes toujours bloqués avec AAC et SBC. Ainsi, même s’il y a des mises à niveau, vous ne profiterez de l’audio haute résolution sur aucune des deux paires d’écouteurs.

Fonctions et caractéristiques

Crédit là où il est dû. Google a ajouté une tonne de fonctions supplémentaires aux Pixel Buds Pro d’origine, de sorte que le produit qui existe actuellement constitue une avancée majeure par rapport à un appareil de lancement acceptable. On pourrait dire que les Buds Pro devaient marcher pour que les Buds Pro 2 puissent courir.

La dernière version comprend Spatial Audio avec suivi de la tête, un égaliseur à 5 points, Find My Device, une connectivité multipoint, le bien-être auditif, la détection de conversation, Clear Calling et Assistant Quick Phrases prêts à l’emploi aux côtés de Gemini Live, ainsi que quelques améliorations audio moins quantifiables. . Gemini remplacera l’Assistant Google sur les Pixel Buds Pro par une future mise à jour.

La connectivité sans fil connaît une forte évolution du Bluetooth 5.2 au 5.4. Cela signifie que les abandons devraient être moins préoccupants. Cela dit, la connectivité des Pixel Buds Pro est déjà solide. Vous obtiendrez peut-être une meilleure portée avec les Pixel Buds Pro 2, mais cela dépendra de l’appareil auquel vous êtes connecté.

Find My Device est le changement de fonctionnalité le plus important. Vous pouvez désormais identifier les Pixel Buds Pro 2 dans l’application FMD. Cela inclut chaque écouteur individuel et l’étui. Les Pixel Buds Pro d’origine ne peuvent être suivis que jusqu’au dernier emplacement associé connu, dérivé de l’emplacement de votre téléphone. Si vous perdez les Pixel Buds Pro 2, vous pouvez maintenant faire en sorte que l’étui et chaque écouteur émettent un bruit pour faciliter la récupération.

Autonomie et charge de la batterie











Les premiers Pixel Buds Pro ont constitué une référence pour les écouteurs ANC en termes de durée de vie. Cela continue une fois de plus avec les Pixel Buds Pro 2, qui ont réussi d’une manière ou d’une autre à surpasser la première génération en termes de batterie avec et sans ANC activé. Vous aurez désormais jusqu’à 30 heures avec l’ANC activé ou 48 heures si vous désactivez la fonctionnalité.

Ce qui est plus impressionnant, c’est que même si chaque écouteur est nettement plus petit, les Pixel Buds Pro 2 vous offrent jusqu’à 8 heures par écouteur lors de l’utilisation de l’ANC, une heure de plus que les Pixel Buds Pro qui s’élèvent à 7 heures par écouteur avec la suppression du bruit activée. D’après notre expérience, Google n’exagère pas non plus la durée de vie de la batterie. La durée de vie est un domaine fort pour les deux générations.

Le boîtier étant pratiquement identique, la recharge sans fil Qi et la recharge filaire USB-C sont également présentes. 10 minutes vous donneront une durée de vie suffisante pour obtenir quelques heures supplémentaires d’écoute avec l’une ou l’autre paire d’écouteurs.

Pixel Buds Pro vs Pixel Buds Pro 2 : devriez-vous effectuer une mise à niveau ?

À propos de la mise à niveau: 9to5Google donne souvent des recommandations de produits spécifiques. Parfois, nous pouvons suggérer de ne pas mise à niveau, pour diverses raisons, notamment : augmentation du coût de l’appareil, gains de performances négligeables ou impact environnemental. La décision de mettre à niveau ou non est toujours votre choix, mais notre objectif est de vous aider à prendre une décision aussi éclairée que possible.

De nombreuses améliorations font des Pixel Buds Pro 2 une mise à niveau intéressante par rapport aux Pixel Buds Pro pour tous ceux qui souhaitent simplement une paire d’écouteurs intra-auriculaires de première qualité pour leur téléphone ou leur tablette Android. Cependant, j’hésite à dire qu’ils constituent un achat intéressant pour tous ceux qui se soucient de la qualité audio plutôt que d’une intégration et de fonctionnalités spécifiques si l’on considère le prix de 229 $.

L’intégration de Find My Device est excellente, mais vous constatez le plus de gains ailleurs en termes d’expérience audio et de longévité de la batterie. Je pense que les Pixel Buds Pro 2 offrent une amélioration suffisante en termes de qualité, de longévité et de confort général par rapport aux Pixel Buds Pro si vous souhaitez rester avec un produit Pixel. Sachez simplement que vous pouvez obtenir de meilleurs écouteurs Bluetooth pour une expérience d’écoute très importante à des prix inférieurs – ou vous pouvez vous procurer les Pixel Buds Pro à un prix substantiel si vous ne vous en souciez tout simplement pas.