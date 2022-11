Pixel Buds Pro de retour au meilleur prix de tous les temps pour le début du Black Friday

L’excellence des Google Pixel Buds Pro peut être à nouveau à vous à leur meilleur prix de 50 $ de réduction. C’est la saison du Black Friday et cela signifie que les meilleurs produits de Google sont tous à prix réduit, y compris leurs écouteurs.

Les Pixel Buds Pro, comme le Pixel 7 (et peut-être la Pixel Watch), sont un autre exemple de matériel de clouage Google pour 2022. Pendant si longtemps, le matériel de Google n’a pas été à la hauteur du nom, du moment ou de la situation, mais pour cela année, ils ont à peu près livré dans toutes les catégories et les Buds Pro l’ont fait pour l’audio.

Dans notre examen, nous avons parlé de la façon dont Google a finalement « fait ». Ils ont assemblé une paire de véritables écouteurs sans fil qui sont confortables à porter, assez beaux et dotés de toutes les fonctionnalités que vous pourriez demander dans un ensemble d’écouteurs haut de gamme. Vous obtenez ANC et Bluetooth 5.0 et un peu de résistance à l’eau et de charge sans fil et une longue durée de vie de la batterie et un mode de transparence et un ajustement magique. Ils offrent également des basses apaisantes et des aigus clairs, ce qui est assez important.

Google a déjà commencé à les mettre à jour avec de nouvelles fonctionnalités, comme un égaliseur à 5 bandes. Ils prendront en charge Spatial Audio sur les téléphones Pixel (probablement) le mois prochain, grâce à une suppression de fonctionnalités Pixel. En d’autres termes, les Pixel Buds Pro sont le type d’appareil qui ne devrait que s’améliorer avec le temps.

Quoi qu’il en soit, à 50 $ de réduction, les Pixel Buds Pro peuvent être achetés pour 149,99 $. Pour être honnête, vous ne trouverez pas une autre paire de bourgeons aussi bon pour ce prix. Les Buds2 Pro de Samsung coûtent 230 $ et les AirPods Pro d’Apple coûtent 250 $. Ils seront également en vente pour le Black Friday, mais pas pour aussi peu que 150 $.

Tous ceux qui vendent les Pixel Buds Pro les ont à 50 $ de réduction, donc si vous n’aimez pas les options ci-dessous, n’hésitez pas à magasiner. Oh, voici notre critique au cas où vous l’auriez manqué.

