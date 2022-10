Pixel Buds Pro a obtenu ce meilleur prix pour Amazon Weird Day

Les meilleurs écouteurs de Google sont à leur meilleur prix. Les Pixel Buds Pro ont glissé de leur prix de 199 $ et peuvent être achetés pour 152 $ pour Weird Amazon Day.

À 152 $, je ne suis pas sûr que vous trouverez une meilleure offre sur de véritables écouteurs sans fil avec toutes les fonctionnalités. Les Pixel Buds Pro sont équipés d’ANC, d’une batterie longue durée, d’un boîtier avec chargement sans fil, de connexions multipoints, des meilleurs pavés tactiles de l’industrie des écouteurs sans fil, et ils prendront bientôt en charge Spatial Audio.

Nous avons un examen complet des Pixel Buds Pro où je plonge dans des descriptions sonores loufoques et parle de toutes les autres choses que j’aime à leur sujet. Je mettrai à jour une chose à propos de l’examen pendant que vous cherchez. J’ai dit que je n’utiliserais probablement pas les Buds Pro à l’avenir car ils étaient un peu gros et lourds. J’avais tort – j’ai en fait continué à les utiliser sur les pistes et ils ne me dérangent plus. Ce sont des bourgeons actifs amusants si la taille ne vous dérange pas.

Encore une fois, c’est le meilleur prix que nous ayons jamais vu sur les Google Pixel Buds Pro.

Lien de l’offre Amazon