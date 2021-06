Pixel Buds (2e génération) pourrait être mauvais pour toujours

Avec la sortie des Pixel Buds A-Series aujourd’hui, il est juste de se demander si les nouveaux écouteurs Google sont en proie aux mêmes problèmes de connectivité que les Pixel Buds (2e génération). Les premières critiques semblent suggérer qu’il n’y a pas les problèmes substantiels dont beaucoup ont été témoins avec le modèle de 2e génération et c’est à cause d’un changement clé apporté par Google dans la série A. Malheureusement, il semble que les Pixel Buds (2e génération) pourraient être mauvais pour toujours.

Les coupures audio et les bogues de connexion à un seul bourgeon qui ont été soigneusement documentés par nous au cours des deux dernières années ne se sont jamais complètement éloignés du modèle de 2e génération, même après un certain nombre de mises à jour logicielles. Si vous parcourez un support Pixel ou un espace de rassemblement communautaire, vous n’aurez aucun problème à trouver des fils sur des fils de plaintes sur la gravité des Pixel Buds.

Après que tant de mises à jour aient échoué à résoudre complètement leurs problèmes de connexion, vous commencez en quelque sorte à vous demander s’il y avait une sorte de défaut matériel. Ceux qui ont envisagé cette idée ont peut-être raison. Google a dit 9to5Google qu’ils ont changé les Pixel Buds A-Series pour connecter les deux écouteurs directement à un appareil lorsqu’ils sont couplés, tandis que les Pixel Buds (2e génération) ne connectent qu’un seul bourgeon, puis relayent cette connexion au deuxième bourgeon.

Avec une double connexion directe, les Pixel Buds A peuvent apparemment fournir une « transmission de puissance plus forte » avec une meilleure latence également. Il semble également fournir une connexion plus stable sans qu’un seul bourgeon ait besoin de faire presque tout le travail.

Pour les Pixel Buds (2e génération), savoir que ce fait a beaucoup de sens maintenant, car il existe d’innombrables plaintes concernant la connexion ou la non connexion d’écouteurs uniques. J’en ai fait l’expérience de première main et le correctif m’a obligé à effectuer la réinitialisation d’usine la plus bancale possible afin de les remettre en état de fonctionnement.

Donc, si vous possédez une paire de Pixel Buds (2e génération), il me semble qu’ils sont voués à avoir des problèmes pour toujours, car si Google pouvait apporter un changement magique à la façon dont la série A se connecte, j’imagine qu’ils l’aurait déjà fait.