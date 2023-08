Pixel 8 Pro obtient la date de lancement officielle de Google

Les invitations sont ici et nous avons un événement Google Pixel auquel assister. Eh bien, c’est un événement « Made by Google », mais cela devrait être le jour où nous verrons le Pixel 8, le Pixel 8 Pro et la nouvelle Pixel Watch 2.

Google a envoyé des invitations à la presse ce matin, nous permettant à tous de marquer nos calendriers pour le plaisir à venir. Le mercredi 4 octobre est le jour auquel tous doivent prêter attention si les appareils Pixel sont votre truc.

Google mentionne spécifiquement que nous verrons les « derniers ajouts à notre portefeuille d’appareils Pixel », au cas où il y aurait des questions. Et encore une fois, nous nous attendons à ce qu’il s’agisse du Pixel 8, du Pixel 8 Pro et de la Pixel Watch 2, qui ont tous fuité en petits morceaux ces dernières semaines. Comme ce matin, où l’on a vu un nouveau cliché du Pixel 8 Pro et peut-être même de la Pixel Watch 2.

Vous êtes tous enthousiasmés par les nouveaux produits Pixel ?