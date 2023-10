Pixel 8 et Pixel 8 Pro officiels, au prix de 699 $ et 999 $

La fuite quotidienne de fuites peut s’arrêter maintenant, puisque Google a officiellement annoncé les Pixel 8 et Pixel 8 Pro lors d’un événement à New York. L’événement marque la fin de l’une des périodes de battage publicitaire et de fuite les plus absurdes de mémoire récente, mais c’est souvent ainsi que se déroule un événement matériel de Google. Mec, nous sommes heureux d’être prêts à tester et à partager avec vous ce que sont réellement ces téléphones, et non ce qu’Internet dit qu’ils pourraient être.

Les téléphones, sans surprise, ressemblent à ce que vous verrez tout au long de l’article ici. Ni l’un ni l’autre ne sont beaucoup plus grands ou plus petits que les modèles précédents, mais ils arborent des designs plus ronds et plus raffinés. Ils ressemblent également à la gamme Pixel de Google la plus complète de mémoire récente. Le langage de conception du Pixel qui a commencé avec le Pixel 6 est toujours là, seulement maintenant, ils ressemblent à tous égards à des téléphones haut de gamme raffinés.

Google remplit également ces téléphones de son intelligence artificielle, les met à jour pendant plus d’années que je ne peux le croire, et propose les deux à des prix légèrement plus élevés que ceux auxquels nous sommes habitués. Plongeons-nous et parlons des Pixel 8 et Pixel 8 Pro.

Spécifications des Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro: Vous avez lu les spécifications de ces téléphones à de nombreuses reprises, elles ne vous surprendront donc probablement pas. Nous pouvons maintenant confirmer que les spécifications des fuites précédentes étaient correctes.

Google met à niveau un certain nombre d’éléments, tels que la puce Tensor G3, la caméra ultra-large du 8 Pro, les écrans des deux appareils et le niveau de prise en charge logicielle. Ils utilisent également toute la version Gorilla Glass Victus dans les deux téléphones, incluent un capteur de température dans le Pixel 8 Pro qui vous permettra de prendre la température des objets (votre front bientôt avec l’approbation de la FDA), et les conceptions globales ont été améliorées. avec des affichages plus plats et des coins arrondis. S’agit-il d’améliorations massives en termes de spécifications ? Probablement pas. Sont-ils mis à niveau aux bons endroits ? Probablement.

7 ans de mises à jour: Google fait vraiment ça, les amis. Tous leurs supports et supports marketing suggèrent 7 ans d’OS et des mises à jour de sécurité sont incluses avec ces téléphones Pixel 8, ainsi que 7 ans de mises à jour Feature Drop. Si vous achetez un Pixel 8 ou un Pixel 8 Pro, vous bénéficierez d’une assistance logicielle plus longue que n’importe quel autre téléphone du secteur. Il s’agit d’une décision massive pour Google.

Fonctionnalités IA de Google Pixel 8: Google considère que la puce Tensor G3 de ces téléphones est la plus puissante à ce jour, mais ils veulent vraiment que vous sachiez à quel point ils sont intelligents. Ils filtreront toujours les appels pour vous et nettoieront le son des appels comme les anciens Pixel, mais ils utilisent désormais l’IA pour améliorer la qualité vidéo, effacer le son gênant dans vos vidéos, vous aider à éditer vos photos en corrigeant les visages et en supprimant des objets (ou en ajustant des images entières). ), lisez à haute voix des pages Web et rédigez des messages avec votre voix deux fois plus vite. Les Pixel 8 et Pixel 8 Pro sont là pour vous être utiles, à condition que vous vous souveniez comment utiliser toutes les fonctionnalités utiles.

Tarifs et disponibilité des Pixel 8 et Pixel 8 Pro: Les Pixel 8 et Pixel 8 Pro sont en précommande aujourd’hui (10/4) et devraient arriver en magasin le 12 octobre. Le Pixel 8 commence à 699 $ et le Pixel 8 Pro à 999 $. Oui, ce sont des augmentations de prix de 100 $ pour les deux téléphones.

Vous trouverez ces prix avec des quantités de stockage de base de 128 Go, mais vous pouvez passer le Pixel 8 à 256 Go pour 60 $ de plus. Le Pixel 8 Pro passe à 256 Go, 512 Go et 1 To avec des augmentations de prix de 60 $, 120 $ et 220 $.

Le Pixel 8 est disponible en Hazel, Obsidian et Rose. Le Pixel 8 Pro est disponible en Obsidian, Bay et Porcelain.

Précommandez les nouveaux téléphones de Google: