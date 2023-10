Pixel 8 et Pixel 8 Pro bénéficient d’un déballage anticipé

Le 4 octobre, dans deux jours, est la date d’annonce officielle du prochain Pixel 8 de Google et Pixel 8 Pro. Nous avons déjà vu les appareils avant et arrière, et il n’y a pas grand-chose que nous ne sachions déjà. Il nous manquait un déballage ASMR pour les deux appareils, mais grâce à Internet, nous l’avons désormais aussi.

Ci-dessous, les bonnes gens de @PBKreviews proposez de très brèves vidéos de déballage pour les deux appareils, le Pixel 8 en Hazel et le Pixel 8 Pro en Obsidian. Il n’y a pas de discussion, car les deux vidéos semblent être commercialisées auprès du public ASMR toujours amusant. Pour améliorer ces vidéos, ma suggestion serait de demander à une charmante jeune femme de dire « Google Pixel » pendant qu’elle tapote ses longs ongles partout sur l’appareil. Si vous ne savez pas à quoi je fais référence, recherchez ASMR.

Nous pouvons voir que Google ne fournira toujours pas d’adaptateurs de charge dans la boîte, mais vous recevrez un câble USB C, un adaptateur USB A vers C et le guide de bienvenue. Cela a l’air assez typique.

2 plus. Jours.

Google Pixel 8 Pro en obsidienne

Google Pixel 8 en noisette