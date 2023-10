Pixel 8 et Pixel 8 Pro ajoutés au programme bêta d’Android 14 QPR1

Les nouveaux propriétaires du Pixel 8 et du Pixel 8 Pro n’ont pas besoin de rester longtemps assis sur un Android 14 ennuyeux et stable. Dès que votre nouveau Pixel 8 apparaît aujourd’hui, vous pouvez continuer et rejoindre votre premier programme bêta Android, car le programme bêta Android 14 QPR1 est désormais disponible pour le plus récent de Google.

Publiés ce matin sur les pages de version QPR1, nous avons de nouvelles images d’usine et fichiers OTA pour « shiba » et « husky », que nous connaissons sous le nom de Pixel 8 et Pixel 8 Pro. Les versions sont pour Android 14 QPR1 Beta 2 et les mettent à jour avec les versions actuelles du reste de la gamme Pixel prise en charge (U1B2.230922.006).

Pour ceux qui ne savent pas qu’il existe déjà une version bêta d’Android 14, sachant que la version stable n’a qu’une semaine, récapitulons ! Le programme Quarterly Platform Release (QPR) est utilisé par Google pour publier des versions trimestrielles plus importantes d’Android via un programme bêta de plusieurs mois que les utilisateurs de Pixel peuvent tester. Cela aide Google à trouver des bugs, à faire allusion à de nouvelles fonctionnalités et, finalement, à fournir une version stable de ces grosses versions trimestrielles le moment venu.

La mise à jour Android 14 QPR1 sera officiellement publiée en décembre, mais Google permet aux utilisateurs de Pixel de la tester jusqu’à ce mois-là lorsqu’ils l’enverront à tous les appareils Pixel. Nous sommes déjà sur QPR1 Beta 2, si vous pouvez le croire. Et oui, il y a des nouveautés, que nous avons détaillées précédemment.

Si vous souhaitez faire partie de cette version bêta de QPR1, n’hésitez pas à vous inscrire via le Site du programme bêta Android et inscrivez votre Pixel 8 ou Pixel 8 Pro. Cette méthode enverra la mise à jour sur votre téléphone par liaison radio et est la plus simple, à moins que cela ne vous dérange pas de flasher une image d’usine ou un fichier OTA, tous deux liés ci-dessous.

Téléchargements d’Android 14 QPR1 Beta 2 : Images d’usine | Images OTA