Pixel 8 contre Pixel 7 contre Pixel 6 : comment le téléphone phare de Google a changé

Le nouveau téléphone phare de Google, le Pixel 8, est arrivé. Il commence à 699 $ (699 £, 1 100 AU $), soit 100 $ de plus que le Pixel 7 de l’année dernière et le Pixel 6 avant lui, et sera mis en vente le 12 octobre. Le Pixel 8 offre d’excellents appareils photo ainsi que sept ans de logiciels. mises à niveau, ce qui le rend plus long que tout autre téléphone Android. Il est destiné aux personnes qui souhaitent passer à un téléphone Android phare qui prend de superbes photos, ce qui est la priorité de Google.

Après que Google ait remanié sa gamme de téléphones avec le Pixel 6 en 2021, le Pixel 8 propose une mise à niveau itérative plutôt que les changements radicaux d’il y a trois ans. Le design, avec sa barre de caméra emblématique qui traverse le châssis, est en grande partie identique, à l’exception d’un écran légèrement plus grand et d’un poids légèrement inférieur, entre autres changements d’apparence mineurs.

La plus grande amélioration du Pixel 8 provient sans doute de son logiciel, qui est l’une des principales attractions d’un téléphone Pixel. La nouvelle politique logicielle de sept ans représente une mise à niveau significative par rapport à la série Pixel 7, que Google s’est engagé à prendre en charge avec cinq ans de correctifs de sécurité et trois ans de mises à jour majeures d’Android. Le Pixel 6 dispose de trois ans de mises à niveau du système d’exploitation et de cinq ans de correctifs de sécurité promis, ce qui montre le soutien croissant de Google au fil des ans.

Au-delà de ses mises à jour logicielles, le Pixel 8 est doté de nouvelles fonctionnalités, à savoir Night Sight pour la vidéo, Audio Magic Eraser, un outil puissant pour supprimer le bruit de fond des vidéos, et Best Take, un outil de retouche photo qui modifie l’expression du visage d’une personne en un clin d’œil. photo de groupe.

Google a soumis le Pixel 6 de 2021 (photo) à une refonte approfondie. Son langage de conception reste dans le Pixel 8 de 2023. Google

Certaines de ces fonctionnalités pourraient être disponibles avec le temps sur les anciens téléphones Pixel, peut-être ceux fonctionnant sur des chipsets Tensor, mais elles sont d’abord disponibles sur le dernier téléphone Pixel.

En ce qui concerne les appareils photo, le Pixel 8 dispose d’un appareil photo principal de 50 mégapixels et d’un appareil photo ultra-large de 12 mégapixels, qui sont les mêmes que ceux du Pixel 7 et du Pixel 6. Cette année, il existe un selfie de 10 mégapixels de plus haute résolution. caméra.

Le Pixel 8 fonctionne à nouveau sur la puce Tensor de Google, mais cette année, il s’agit de la version de nouvelle génération connue sous le nom de Tensor 3, mais nous ne saurons pas à quel point elle a été améliorée par rapport au Tensor 2 (dans le Pixel 7 et Pixel 7A) et Tensor 1 (dans le Pixel 6) jusqu’à ce que nous ayons le temps de le tester. Les 8 Go de RAM du nouveau téléphone et 128 Go ou 256 Go de stockage sont inchangés par rapport aux Pixel précédents, bien que sa batterie de 4 575 mAh se situe entre les capacités du Pixel 7 (4 355 mAh) et du Pixel 6 (4 614 mAh).

Le Pixel 7 de Google (à côté) à gauche jusqu’au Pixel 6 (à droite) Lisa Eadicicco/CNET

Il existe également un taux de rafraîchissement plus élevé de 120 Hz sur l’écran par rapport au maximum de 90 Hz du Pixel 7, ce qui devrait permettre un défilement et une navigation plus fluides. Le Pixel 8 a également une vitesse de charge plus élevée de 13 W contre 5 W dans les anciens téléphones Pixel pour les appareils compatibles Qi, bien que la charge filaire reste au même 30 W que dans le Pixel 7 et le Pixel 6.

Pour plus de détails sur la façon dont le nouveau Pixel 8 de Google se compare à ses prédécesseurs, consultez le tableau des spécifications ci-dessous pour une vue côte à côte. Si vous souhaitez en savoir plus sur le Pixel 8 Pro, vous pouvez lire cet article de comparaison pour obtenir quelques informations.