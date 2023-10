La bataille Samsung contre Google se poursuit avec le lancement de Galaxy S23 FE, un téléphone que nous considérons comme un concurrent direct du nouveau Pixel 8 de Google (test). Le Galaxy S23 FE devrait être un appareil plutôt séduisant tous Les acheteurs d’Android, pas seulement les fans de Samsung, simplement parce qu’il coûte 629 $ tout à fait raisonnable et présente de nombreuses spécifications intéressantes.

Lorsque vous comparez les spécifications du Galaxy S23 FE à celles du Pixel 8, vous constaterez que peu de choses les séparent. Ils présentent des différences, mais si l’on prend en compte la légère différence de prix et les entreprises qui les ont fabriqués, les choses ont du sens. Par exemple, le Galaxy S23 FE dispose de 3 caméras tandis que le Pixel 8 en a deux. L’appareil de Samsung dispose d’un chipset Snapdragon fabriqué par Qualcomm tandis que Google utilise son silicium Tensor. Le Galaxy S23 FE est également disponible dans une tonne de couleurs intéressantes, contrairement au Pixel 8.

Les éléments similaires que vous trouverez sont les écrans (le Pixel 8 devient considérablement plus lumineux), la RAM, le stockage, l’indice IP, le lecteur optique d’empreintes digitales, la taille de la batterie, les vitesses de chargement, etc. Le fait est que si vous êtes arrivé sur Android et que vous n’étiez pas déjà aligné sur une marque, vous pourriez avoir une décision difficile entre les deux.

Pixel 8, spécifications du Galaxy S23 FE

PIXEL 8 GALAXIE S23 FE Afficher Écran OLED FHD+ de 6,2″ avec taux de rafraîchissement de 60 Hz à 120 Hz.

-1080×2400, 20:9, 428ppi

-Corning Gorilla Glass Victus

-Jusqu’à 2 000 nits de luminosité maximale Écran AMOLED dynamique 2X FHD+ de 6,4 pouces avec 120 Hz, HDR10+, 1 500 nits.

-1080×2340, 19,5:9, 403 ppp

– Verre Gorille 5

– Jusqu’à 1 500 nits de luminosité maximale Jeu de puces Google Tenseur G3

Coprocesseur de sécurité Titan M2 Muflier 8 génération 1

Adréno 730 Mémoire RAM : 8 Go LPDDR5X

Stockage : 128/256 Go RAM : 8 Go

Stockage 128/256 Go Batterie 4 575 mAh

27W

Prend en charge le sans fil 4 500 mAh

25W filaire

Prend en charge le sans fil Mises à jour 7 ans de mises à jour du système d’exploitation, de la sécurité et des fonctionnalités 4 ans d’OS, 5 ans de sécurité Caméras arrière -Caméra large Octa PD 50MP (OIS, EIS, f/1.68), champ de vision de 82° -Caméra ultra-large 12MP (f/2.2), champ de vision de 125,8° -50MP de large, f/1.8, 24 mm (PDAF, OIS) -Téléobjectif 8MP, f/2.4, 75 mm (PDAF, zoom optique 3x) -12MP ultra-large, f/2.2, 123˚ Caméra frontale Caméra frontale double PD 10,5 MP (f/2,2) champ de vision ultra large de 95°, mise au point fixe 10 MP, f/2.4, 26 mm Connectivité Wi-Fi 7, Bluetooth v5.3, NFC, 5G, 5G mmW Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.3, NFC, 5G, 5G mmW Durabilité IP68

Dos Gorilla Glass Victus avec cadre en aluminium IP68

Gorilla Glass 5 avant et arrière, cadre en aluminium Autre Capteur d’empreintes digitales sous l’écran, Face ID

USB-C 3.2

Double SIM (nano + eSIM)

Haut-parleurs stéréo Capteur d’empreintes digitales sous l’écran (optique), reconnaissance faciale, USB-C, eSIM, haut-parleurs stéréo Taille 150,5 x 70,8 x 8,9 mm

187g 158 x 76,5 x 8,2 mm

209g Couleurs Obsidienne, Noisette, Rose Menthe, Crème, Graphite, Violet, Indigo, Mandarine

Alors, à quoi faut-il se référer pour décider quel téléphone acheter ? Si c’était moi, je prendrais en compte les caméras, les logiciels et les mises à jour. Mais quel téléphone gagne ces batailles ? Si nous sommes objectifs, ce que nous devrions toujours essayer d’être, je devrais donner la victoire à l’appareil photo au Pixel 8, cependant, je vais être honnête et dire que je n’ai pas passé assez de temps avec le Galaxy S23 FE. pour lui donner une vraie note. Pour tenter au moins de le défendre, il dispose de ce téléobjectif que le Pixel 8 n’a pas, il y a donc plus de flexibilité pour les prises de vue. Les quelques photos que j’ai prises avec le Galaxy S23 FE ont été bonnes, mais je ne peux pas dire grand-chose d’autre.

Mises à jour de logiciel? Nous devons opter pour Google, non ? Pendant des années, Samsung a été le roi des mises à jour Android, mais Google est littéralement intervenu et a balayé cette couronne avec sa nouvelle promesse de 7 ans de système d’exploitation Android et de correctifs de sécurité. Samsung en est toujours à 4 ans d’OS et 5 ans de sécurité. Cette chronologie est fantastique et probablement plus réaliste quant à la durée pendant laquelle les gens possèdent réellement des téléphones, mais c’est quand même quelque chose à considérer.

C’est dans le logiciel que les préférences personnelles jouent un rôle important. Bien que je préfère le logiciel de Google, je n’ai aucun problème à utiliser One UI. En fait, c’est le logiciel que j’ai utilisé pendant la majeure partie de 2023 sur le Galaxy S23 Ultra et le Z Fold 5. Une seule interface utilisateur est géniale. Cela dit, le Galaxy S23 FE est lancé avec One UI 5.1 sur Android 13, tandis que le Pixel 8 est livré avec Android 14. Le Galaxy S23 FE devrait bientôt recevoir la mise à jour One UI 6 (Android 14), donc il n’y aura vraiment pas grand-chose différence dans les fonctionnalités de base. Samsung continue d’emballer son expérience du système d’exploitation avec des fonctionnalités et des ajustements personnalisés, tandis que Google fait mieux en incluant des goodies et des options de personnalisation alimentés par l’IA. Honnêtement, les Pixels et les Galaxies utilisent de nos jours des logiciels performants. C’est une égalité entre les deux.

Verdict?

En tentant de supprimer tout parti pris, je dois déclarer la bataille entre le Galaxy S23 FE et le Pixel 8 comme égalité. Ce sont deux excellents téléphones. Ils ont de bons écrans, de bons appareils photo, un excellent support logiciel et un excellent matériel. Que demander de plus d’un smartphone ? Je suis sûr que nous assisterons à une solide bataille dans la section des commentaires – tout ce que je demande, c’est que nous restions respectueux, s’il vous plaît.

