Pixel 8/8 Pro vs Pixel 7/7Pro : la mise à niveau vaut-elle la peine ?

Avec la sortie récente du Google Pixel 8 et du Pixel 8 Pro, la question naturelle se pose : comment se comparent-ils à leurs prédécesseurs, le Pixel 7 et le Pixel 7 Pro ?

Dans cet article, nous examinons en profondeur les spécifications de ces téléphones pour vous aider à décider lequel correspond le mieux à vos préférences et besoins. Notez que nous n’avons pas testé les appareils Pixel 8.

Différences entre le Google Pixel 8/8 Pro et le Google Pixel 7/7Pro

Le Google Pixel 8 dispose d’un écran OLED de 6,2 pouces avec une résolution Full HD+, un taux de rafraîchissement de 60-120 Hz et une protection Corning Gorilla Glass Victus. Au niveau des dimensions, il mesure 150,5 x 70,8 x 8,9 mm et pèse 187 g.

En revanche, le Pixel 7, quant à lui, propose un écran OLED de 6,3 pouces avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Il comprend une protection frontale Gorilla Glass Victus et sa taille mesure 155,6 x 73,2 x 8,7 mm et pèse 195 g.

Si vous êtes fan de smartphones plus compacts, le dernier Pixel 8 sera certainement ici un meilleur choix. Il devrait également être plus durable grâce au Corning Gorilla Glass Victus.

GooglePixel 8 Google

Le Google Pixel 8 Pro dispose d’un écran OLED LTPO plus grand de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il se démarque par sa protection Corning Gorilla Glass Victus 2 par rapport au Pixel 7 Pro. Ce modèle mesure 162,6 x 76,5 x 8,8 mm et pèse 213 g.

Le Pixel 7 Pro dispose également d’un écran OLED LTPO de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz avec prise en charge HDR. Il offre une protection Gorilla Glass Victus, toujours très bonne mais plus fragile que le Corning Gorilla Glass Victus 2 sur le Pixel 8 Pro. Ce modèle est légèrement plus grand, mesurant 162,9 x 76,6 x 8,9 mm, mais pas plus lourd, pesant 212 g.

En termes de construction des deux smartphones Pro, il n’y a pas beaucoup de différence mais le verre d’écran le plus récent est une belle touche.

GooglePixel 7 Dominic Preston / Fonderie

En termes de logiciel, le Pixel 8/8 Pro a fait ses débuts avec Android 14. Cependant, ne vous inquiétez pas, car le Pixel 7/7 Pro recevra une mise à jour vers la dernière version du système.

Même si nous n’avons pas eu l’occasion de passer du temps avec Android 14, il apporte certainement quelques ajustements ici et là. Néanmoins, l’achat d’un Pixel offre une manière agréable d’utiliser un téléphone Android avec l’assurance de profiter d’une expérience propre et pure. C’est bien rangé, exempt de bloatware et fiable.

De plus, lorsque vous possédez un Pixel 8 ou un Pixel 8 Pro, vous bénéficierez du système d’exploitation et des mises à jour de sécurité les plus récentes pendant sept années remarquables – bien plus que les trois années habituelles, il s’agit donc d’une mise à niveau importante. Vous pouvez également vous attendre à l’introduction de fonctionnalités nouvelles et utiles grâce à des Feature Drops tous les quelques mois.

La gamme Pixel 7 n’offre qu’un minimum de cinq ans de mises à jour de sécurité à compter de sa version initiale, suivis de trois ans de mises à niveau du système d’exploitation.

Au final, tout cela vous amènera jusqu’à Android 16 avec le Pixel 7/7 Pro et vers Android 21 avec le Pixel 8/8 Pro donc c’est une grosse différence.

GooglePixel 8 Pro Google

Les Pixel 8 et 8 Pro sont alimentés par le processeur Google Tensor G3. Les options de mémoire et de stockage varient, le Pixel 8 offrant 8 Go de RAM et des options de stockage de 128 ou 256 Go. En revanche, le Pixel 8 Pro offre 12 Go de RAM avec des options de 128, 256, 512 Go ou un impressionnant 1 To de stockage.

Les deux modèles devraient vous offrir une autonomie de batterie supérieure à 24 heures et prendre en charge la charge rapide, la charge sans fil et le partage de la batterie. Cependant, nous devons encore attendre les résultats complets en termes de performances et d’autonomie de la batterie.

GooglePixel 7 Pro Henry Burrell / Fonderie

Les Pixel 7 et 7 Pro sont équipés du chipset Google Tensor G2, offrant des performances fiables. Les configurations de mémoire pour ces modèles incluent 8 Go de RAM (le Pixel 7) et 12 Go de RAM (le Pixel 7 Pro) avec des options de stockage de 128 ou 256 Go pour les deux modèles.

Le Pixel 7 durera quelques jours en termes d’autonomie de la batterie, mais seulement si vous êtes plutôt léger en termes d’utilisation. D’un autre côté, le Pixel 8 dure souvent une journée complète d’utilisation avec plus de 40 % d’énergie restante dans une deuxième journée.

En fin de compte, les performances de ces smartphones ne devraient pas différer radicalement, même si le Pixel 8 et le Pixel 8 Pro devraient certainement être plus puissants grâce au processeur plus récent.

GooglePixel 8 Google

Dans le département appareil photo, les Pixel 8 et 8 Pro disposent d’un appareil photo large de 50 Mp. Le Pixel 8 dispose d’un appareil photo ultra-large de 12 Mp, tandis que le Pixel 8 Pro va encore plus loin en incluant un appareil photo ultra-large et téléobjectif de 48 Mp offrant un zoom optique 5x. Pour les selfies, les deux modèles sont équipés d’une caméra selfie de 10,5 Mp pour capturer des autoportraits détaillés.

Le Pixel 7 propose une caméra large de 50 Mp et une caméra ultra-large de 12 Mp à l’arrière. En revanche, le Pixel 7 Pro propose une configuration plus polyvalente, comprenant un appareil photo principal de 50 Mp, un appareil photo ultra-large de 12 Mp et un téléobjectif de 48 Mp avec zoom optique 5x. Les deux modèles disposent d’une caméra frontale de 10,8 Mp pour capturer des selfies de haute qualité.

Bien que les mégapixels des smartphones ne déterminent pas clairement lequel prend les meilleures photos, le Pixel 8 Pro a l’avantage sur le Pixel 7 Pro grâce à son appareil photo ultra-large de 48 Mp. Avec un meilleur processeur et des algorithmes de traitement d’image améliorés, il est raisonnable de supposer que les derniers Pixel 8 et Pixel 8 Pro pourraient s’avérer être de meilleurs compagnons de photographie.

GooglePixel 7 Chris Martin / Fonderie

Prix ​​et disponibilité

Le Pixel 8 commence à 699 $/699 £ et le Pixel 8 Pro commence à 999 $/999 £. Les deux téléphones sont disponibles à l’achat sur la boutique Google.

Le Pixel 7 commence à 599 $/599 £/649 € et le Pixel 7 Pro commence à 899 $/849 £/899 €. Il est également disponible à l’achat directement auprès de Google.

En regardant uniquement les prix de base, les Pixel 7/7 Pro ont l’avantage ici, car Google a décidé d’augmenter les prix cette année.

Google Pixel 8 et Google Pixel 8 Pro Google

Verdict

En conclusion, le choix entre le Google Pixel 8/8 Pro et le Pixel 7/7 Pro doit être basé sur vos exigences et préférences spécifiques.

Si vous privilégiez un écran plus grand et haute résolution et des capacités d’appareil photo polyvalentes, le Pixel 8 Pro pourrait être le meilleur choix. Toutefois, si vous préférez un appareil plus compact et léger doté de performances phares, le Pixel 8 pourrait être l’option idéale.

N’oubliez pas que les deux sont accompagnés de sept années de mises à jour du système d’exploitation, ce qui est beaucoup plus long que les téléphones Pixel 7.

Pendant ce temps, le Pixel 7 et le Pixel 7 Pro offrent toujours des performances et des capacités d’appareil photo élevées à un prix plus abordable. Tenez compte de vos priorités et de votre budget lorsque vous prenez votre décision, et vous trouverez le téléphone Google Pixel idéal pour répondre à vos besoins.

En gardant également à l’esprit qu’il n’y a pas beaucoup de différences entre les modèles plus anciens et plus récents, si vous possédez et êtes satisfait de votre Pixel 7/7 Pro, il est peu probable qu’il soit logique de le remplacer.

Spécifications

GooglePixel 8

Écran Actua plein écran de 6,2 pouces, format d’image 20:9, (1080 x 2400) OLED à 428 PPI, 60-120 Hz

Couvercle en verre Corning Gorilla Glass Victus

Affichage permanent avec En un coup d’œil et Lecture en cours

Jusqu’à 1 400 nits (HDR) et jusqu’à 2 000 nits (luminosité maximale)

Rapport de contraste >1 000 000:1

Prise en charge du HDR

Profondeur totale de 24 bits pour 16 millions de couleurs

Chipset Google Tensor G3 avec coprocesseur de sécurité Titan M2

8 Go de RAM LPDDR5X ou 128 Go/256 Go de stockage UFS 3.1

Au-delà de 24 heures d’autonomie

Jusqu’à 72 heures d’autonomie avec Extreme Battery Saver

Minimum 4 485 mAh, typique 4 575 mAh

Charge rapide jusqu’à 50 % de charge en 30 minutes environ

Certifié Qi

Chargement sans fil rapide

Partage de batterie

Appareils photo: Appareil photo large Octa PD de 50 MP Appareil photo ultra-large de 12 MP avec mise au point automatique Caméra selfie double PD de 10,5 MP

5,9 hauteur x 2,8 largeur x 0,4 profondeur (pouces)

187 g

Couleurs : Noisette, Rose et Obsidienne

GooglePixel 8 Pro

Écran Super Actua plein écran de 6,7 pouces, format d’image 20:9, (1 344 x 2 992) LTPO OLED à 489 PPI, 1 à 120 Hz

Couvercle en verre Corning Gorilla Glass Victus 2

Affichage permanent avec En un coup d’œil et Lecture en cours

Jusqu’à 1 600 nits (HDR) et jusqu’à 2 400 nits (luminosité maximale)

Rapport de contraste >1 000 000:1

Prise en charge du HDR

Profondeur totale de 24 bits pour 16 millions de couleurs

Chipset Google Tensor G3 avec coprocesseur de sécurité Titan M2

12 Go de RAM LPDDR5X ou 128 Go/256 Go/512 Go/1 To de stockage UFS 3.1

Au-delà de 24 heures d’autonomie

Jusqu’à 72 heures d’autonomie avec Extreme Battery Saver

Minimum 4950 mAh, typique 5050 mAh

Charge rapide jusqu’à 50 % de charge en 30 minutes environ

Certifié Qi

Chargement sans fil rapide

Partage de batterie

Appareils photo: Appareil photo large Octa PD de 50 MP Appareil photo ultra-large Quad PD de 48 MP avec mise au point automatique Caméra téléobjectif Quad PD 5x de 48 MP Caméra selfie double PD de 10,5 MP

6,4 hauteur x 3,0 largeur x 0,3 profondeur (pouces)

213 g

Couleurs : Baie, Porcelaine et Obsidienne

GooglePixel 7

6,3 pouces 20:9, Full HD+ plat 90 Hz (2 400 × 1 080), OLED HDR

Jeu de puces Google Tensor G2

Puce de sécurité Titan M2

8 Go de RAM LPDDR5

Stockage UFS 3.1 de 128/256 Go

Caméra large de 50 Mp avec pixels de 1,2 μm, F/1,85, 82° FoV, capteur d’image 1/1,31 pouces, OIS + EIS, zoom Super Res 8x

Caméra ultra-large 12 Mp avec pixels de 1,25 μm, f/2.2, 114° FoV, correction de l’objectif

LDAF (mise au point automatique à détection laser)

Caméra frontale perforée de 10,8 MP avec pixels de 1,22 μm, F/2,2, champ de vue 92,8°

Capteur d’empreintes digitales intégré + Face Unlock

Haut-parleurs stéréo

USB-C (3.2 génération 2)

Double SIM (via eSIM)

Batterie 4355mAh

Charge filaire jusqu’à 30 W (USB-PD 3.0 + PPS)

Chargement sans fil

Partage de batterie

Économiseur de batterie extrême

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

NFC

GPS

Sub6 + mmWave 5G (varie selon le marché)

195g

155,6 x 73,2 x 8,7 mm

IP68

Face avant Gorilla Glass Victus

Arrière sans bord Gorilla Glass Victus

Cadre en aluminium mat

Couleurs : Obisdienne, Neige, Citronnelle

GooglePixel 7 Pro