Pixel 7A vs Galaxy A54, Pixel 6A : lequel acheter ?

Acheter un téléphone abordable ne signifie pas souffrir d’un design désagréable et d’un matériel lent et frustrant. De nos jours, vous pouvez obtenir un téléphone qui ressemble et agit presque comme un produit phare, tout en ayant encore beaucoup d’argent dans votre poche. Le dernier téléphone d’entrée de gamme de Google, le Pixel 7A, propose une gamme incroyable de spécifications, à un prix très attractif. Pourtant, l’ancien Pixel 6A reste en vente pour encore moins cher et constitue une excellente option pour les personnes ayant un budget plus serré.

Pendant ce temps, Samsung propose une offre de valeur solide sous la forme du Galaxy A54 5G, qui coche toutes vos cases essentielles de tous les jours et peut souvent être trouvé en vente à un prix extrêmement compétitif.

Mais lequel de ces téléphones devriez-vous acheter pour tirer le meilleur parti de votre argent ? J’ai mis les trois côte à côte pour vous aider à choisir.

Prix

En tant que téléphone le plus récent, il n’est pas surprenant que le Pixel 7A soit le plus cher, coûtant 499 $ directement de Google. Il remplace techniquement le Pixel 6A, bien que les deux téléphones soient sur le marché. Le 6A a maintenant été réduit à seulement 349 $, et il a été vu pour encore moins avec des remises en magasin.

Le Galaxy A54 exécute Android 13 en son cœur, avec quatre ans de mises à jour de la génération Android promises par Samsung. Andrew Lanxon/Crumpe

Samsung vend le Galaxy A54 5G pour 449 $ – légèrement inférieur au Pixel 7A mais coûtant 100 $ de plus que le Pixel 6A. Depuis son lancement en mars, cependant, nous l’avons vu encore réduit (375 $ sur BestBuy au moment de la rédaction), il vaut donc toujours la peine de magasiner et de voir si vous pouvez économiser quelques dollars de plus.

Taille d’affichage, qualité

À 6,4 pouces, l’écran du Galaxy A54 est plus grand que les écrans de 6,1 pouces des Pixel 6A et 7A. Lors d’une utilisation générale, nous avons également constaté qu’il semblait plus lumineux, ce qui facilite la lecture à l’extérieur sous le soleil. Bien que sa résolution soit légèrement supérieure à celle du Pixel 7A, côte à côte, il n’y a pas de différence notable en termes de netteté.

Le Pixel 6A a un taux de rafraîchissement d’écran standard de 60 Hz, et le 7A l’augmente à 90 Hz. Franchement, ce n’est pas quelque chose que vous remarquerez vraiment lors d’une utilisation quotidienne. Le Galaxy A54 va plus loin, fournissant « jusqu’à » 120 Hz. En utilisant les deux téléphones côte à côte et en faisant défiler les menus simultanément, je ne pouvais pas voir beaucoup de différence. Peut-être que les plus perspicaces d’entre vous le pourraient, mais même ainsi, cela ne devrait pas être une raison de considérer l’un plutôt que l’autre.

L’écran du Pixel 6A est plus petit que celui du Galaxy A54 et semble moins lumineux. Lisa Eadicicco/Crumpe

Performances du processeur

Avec sa puce Tensor G2 plus récente, vous pourriez vous attendre à ce que le Pixel 7A soit le modèle le plus puissant, mais lors des tests de référence, il se situe en fait juste derrière le 6A. C’est une différence marginale, cependant, et lors d’une utilisation quotidienne, ce n’est pas quelque chose que vous remarquerez jamais. Les deux téléphones sont rapides, avec une navigation fluide, des applications à chargement rapide et des jeux parfaitement gérés.

L’A54 a réalisé les pires performances aux tests, avec des scores assez décevants sur les benchmarks, notamment face au 6A plus abordable. Pourtant, je l’ai trouvé capable de gérer tous mes éléments essentiels quotidiens, et il ne semblait vraiment ralentir que lorsque je jouais à des jeux plus exigeants sur le plan graphique, comme Genshin Impact, avec des paramètres de qualité supérieure.

Appareils photo

Les deux Pixels proposent des caméras standard et super larges, évitant la caméra à zoom téléobjectif trouvée sur le Pixel 7 Pro plus cher. Le Pixel 7A bat l’ancien 6A avec des capteurs à plus haute résolution, mais la qualité d’image globale est comparable. Les deux téléphones capturent des photos avec une grande plage dynamique, des couleurs précises et de nombreux détails.

L’appareil photo principal du Galaxy A54 ajoute beaucoup de saturation à ses images. Andrew Lanxon/Crumpe

La prise de vue du Pixel 6A semble beaucoup plus naturelle. Andrew Lanxon/Crumpe

Les couleurs du Pixel 7A sont plus similaires à celles du 6A, mais son capteur à plus haute résolution fournit plus de détails. Andrew Lanxon/Crumpe

Le Galaxy A54 ajoute un appareil photo macro de 5 mégapixels à ses objectifs principaux et ultra larges, mais au-delà de la nouveauté étrange en gros plan d’un bogue, c’est assez redondant. Son appareil photo principal a une résolution généreuse de 50 mégapixels, mais ses images sont décevantes par rapport aux deux téléphones Pixel. Les couleurs ont tendance à sembler anormalement saturées, avec un ciel à contraste élevé entraînant parfois des reflets soufflés.

L’objectif principal a également tendance à produire des images assez froides qui passent considérablement à des tons plus chauds lorsque vous passez à l’objectif ultra large. Les deux pixels, cependant, font un bon travail pour maintenir les tons de couleur lors du basculement entre les vues normales et larges.

L’appareil photo principal de l’A54 fournit parfois des images assez froides. Andrew Lanxon/Crumpe

Le passage à l’objectif ultra large donne une image beaucoup plus chaude. Je préfère ce look, mais c’est frustrant de voir autant de décalage de couleur entre les deux caméras, ce qui n’est pas vraiment un problème sur l’un ou l’autre des téléphones Pixel. Andrew Lanxon/Crumpe

Alors que l’A54 5G est bon pour les vivaneaux occasionnels qui veulent juste des photos éclatantes de leurs enfants à la plage, le Pixel 7A vaut le détour si la photographie est plus une priorité.

Batterie

Bien que le Galaxy A54 embarque une batterie légèrement plus grande que l’un ou l’autre des Pixels, son écran légèrement plus grand (et donc plus gourmand en énergie) signifie que sa durée de vie globale de la batterie est à peu près égale à celle de ses rivaux. Lors de mon test de batterie de streaming YouTube, il s’est vidé légèrement plus rapidement que les pixels, mais dans l’utilisation globale, il y a peu de différence à craindre.

Si vous faites attention à votre utilisation et évitez trop de streaming vidéo ou de jeux, vous devriez pouvoir profiter d’une journée complète sur n’importe lequel des téléphones. Tous auront besoin d’une recharge complète chaque nuit.

Les trois téléphones offrent 128 Go de stockage dans leurs configurations de base, mais seul le Galaxy A54 vous permet d’étendre cela avec des cartes microSD. Andrew Lanxon/Crumpe

Logiciel, stockage et extras

Les trois téléphones exécutent le dernier logiciel Android 13, et Google et Samsung promettent cinq ans de mises à jour de sécurité pour leurs téléphones. Comme il a été lancé l’année dernière, cela signifie que le Pixel 6A sera coupé du support en 2027 tandis que le Pixel 7A et le Galaxy A54 pourront toujours être utilisés en toute sécurité jusqu’en 2028.

Cependant, Samsung va un peu plus loin en proposant une quatrième génération supplémentaire de mises à jour de la version Android sur les Pixels, ce qu’il convient de garder à l’esprit si vous voulez vous assurer de tirer le meilleur parti de votre téléphone plus longtemps.

Je préfère de loin l’interface Android 13 du Pixel. Il est généralement plus soigné et plus facile à utiliser que le skin One UI de Samsung. Cela est particulièrement vrai avec l’A54, car Samsung a préchargé de nombreuses applications tierces qui le rendent encombré et gonflé.

Alors que les trois téléphones ont une mémoire de base de 128 Go, l’A54 a un atout dans sa manche ; c’est l’un des derniers téléphones restants qui offre un stockage extensible avec des cartes microSD. Il prend en charge les cartes jusqu’à 1 To, et avec une carte de 128 Go ne coûtant que 12 $, vous pouvez essentiellement doubler le stockage du téléphone, offrant des tonnes d’espace pour les photos, les vidéos et les applications.

L’objectif macro supplémentaire de l’A54 est assez inutile. Andrew Lanxon/Crumpe

Lequel devriez-vous acheter?

Le Galaxy A54 5G de Samsung pourrait avoir un support logiciel plus long et un stockage extensible, mais il est derrière les deux téléphones Pixel à bien d’autres égards. Les caméras, l’interface utilisateur, les performances du processeur et la durée de vie de la batterie sont meilleures sur les Pixel 6A et 7A et l’un ou l’autre de ces téléphones est l’endroit où mon argent irait.

Décider entre les deux Pixels est cependant plus délicat. Le 6A est incroyablement bon marché mais offre toujours d’excellentes performances pour tous vos besoins quotidiens et contient un excellent appareil photo. Si vous recherchez le meilleur téléphone qui laisse également le plus d’argent à votre banque, alors l’ancien 6A est fait pour vous.

Mais l’appareil photo du Pixel 7A est meilleur et il comprend d’autres fonctionnalités plus récentes telles que le chargement sans fil, le déverrouillage du visage et, en tant que téléphone le plus récent, il recevra les mises à jour logicielles plus longtemps. Mais ce sont des extras coûteux, compte tenu de son prix plus élevé de 150 $ par rapport au 6A.

Le Pixel 7 (vu ici avec la Pixel Watch) est toujours excellent, mais le nouveau Pixel 7A est le meilleur achat. Andrew Lanxon/Crumpe

Et le Pixel 7 ?

Le Pixel 7 est le produit phare bas de gamme de Google qui offre un ensemble de spécifications similaire au Pixel 7A mais coûte 100 $ de plus. Bien qu’il s’agisse d’un superbe téléphone qui a remporté le prix du choix des éditeurs CNET, l’arrivée du 7A signifie qu’il est très difficile de justifier de dépenser plus pour l’ancien modèle.

Comme le dit Lisa Eadicicco de CNET : « Après avoir examiné les deux téléphones, je suis convaincu que le Pixel 7A est le meilleur rapport qualité-prix pour la plupart des gens. »