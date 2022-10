Pixel 7a pourrait être une mise à niveau massive par rapport aux modèles précédents

Détails potentiels pour le prochain Pixel 7a sont signalés grâce à diverses informations mises à disposition à partir de plusieurs sources. D’après ce qui est décrit, le prochain appareil Pixel économique de Google semble être un sérieux concurrent pour être votre prochain smartphone.

Rassemblés et rendus faciles à digérer par nos amis du 9to5Google, le Pixel 7a serait doté de la recharge sans fil, une première pour la série. Bien que ce soit déjà assez agréable, il a également été signalé que l’appareil pourrait comporter un corps en céramique, ce qui constitue une amélioration majeure par rapport au plastique auquel nous nous sommes habitués à partir de la gamme de milieu de gamme de Google. Lorsque vous pensez à des appareils moins chers, la céramique n’est pas ce qui vous vient à l’esprit, donc si Google est sérieux en apportant ce matériau à sa série A, nous nous en félicitons.

Le développement le plus important concerne peut-être la ou les caméras. Bien que les téléphones Pixel A aient des appareils photo décents, ils ne correspondent pas tout à fait à ceux des principaux produits phares. Apparemment, cela peut changer avec le Pixel 7a. Selon ce qui est rapporté, le Pixel 7a comportera le jeu de tir GN1 (50 mégapixels) bien connu de Samsung fourni avec la gamme Pixel 6. Encore une fois, c’est déjà génial, mais on dit que Google apportera également un IMX787 fabriqué par Sony pour les fonctions de téléobjectif et un IMX712 pour les prises de vue ultra-larges. C’est un total de trois caméras pour l’extrémité arrière de cet appareil, avec un IMX712 également utilisé à l’avant pour les selfies.

Maintenant, nous cuisinons. 🧑‍🍳

Une chose à noter est la disponibilité de cet appareil. Le Pixel 6a n’est sorti qu’en juillet dernier, il faudra donc peut-être un certain temps avant de voir ce Pixel 7a magique sortir dans les rues. Nous vous tiendrons certainement informés si nous en apprenons plus, mais en attendant, que pensez-vous de Google renforçant potentiellement la gamme Pixel A ? Évidemment, l’espoir est que Google puisse réussir à le garder très abordable pour tous ceux qui le souhaitent, il pourrait donc être intéressant de voir ce que Google coupe ou coupe afin d’atteindre un prix déterminé. Est-ce trop demander un taux de rafraîchissement de 90 Hz également ?

// 9to5Google