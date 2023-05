Pixel 7a officiel à 499 $ avec trois grandes mises à niveau

Le Pixel 7a n’a pas été un secret bien gardé et vous en savez probablement déjà beaucoup à ce sujet. En fait, je ne serais pas surpris si vous me disiez que vous savez tout à ce sujet. Mais bon, c’est maintenant officiel, tout comme le prix, les spécifications et quand vous pouvez en acheter un.

Pour le Pixel 7a, Google prend sa série A et lui offre un certain nombre de mises à niveau, trois que je trouve très importantes pour l’expérience. Tout autour, la plupart des appareils ont vu des mises à niveau par rapport au Pixel 6a, alors ne vous méprenez pas. Il y a une augmentation de prix à cause de tout ce qui est nouveau, cependant. Parlons-en.

Le Pixel 7a commence à 499 $ pour le modèle déverrouillé avec prise en charge sous-6 5G. Si vous voulez la version avec prise en charge 5G mmW, vous devrez dépenser 549 $. Pour la quasi-totalité d’entre vous, vous n’aurez pas besoin de la version 5G mmW et pourrez plutôt aimer la vie avec la 5G rapide dans les pays sous-6. Attendez-vous à ce que les accords avec les transporteurs réduisent le prix ou au moins répartissent le coût sur plusieurs années.

Dans le département des spécifications, le Pixel 7a a les éléments suivants :

Afficher : 6.1″ OLED à 90Hz (1080p, Gorilla Glass 3, 429ppi)

: 6.1″ OLED à 90Hz (1080p, Gorilla Glass 3, 429ppi) Processeur : Google Tenseur G2, Titan M2

: Google Tenseur G2, Titan M2 RAM : 8 Go LPDDR5

: 8 Go LPDDR5 Stockage : 128 Go UFS3.1

: 128 Go UFS3.1 Batterie : 4385mAh, charge filaire 18W, charge sans fil Qi

: 4385mAh, charge filaire 18W, charge sans fil Qi Caméra (arrière) : 64MP principal (f/1.89, champ de vision 80°, 13MP ultra-large (f/2.2, champ de vision 120°)

: 64MP principal (f/1.89, champ de vision 80°, 13MP ultra-large (f/2.2, champ de vision 120°) Caméra (avant) : 13MP (f/2.2, champ de vision 95°)

: 13MP (f/2.2, champ de vision 95°) Connectivité : Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, Double SIM

: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, Double SIM Logiciel : Minimum 5 ans de mises à jour de sécurité

: Minimum 5 ans de mises à jour de sécurité Sécurité : Déverrouillage par empreinte digitale, Déverrouillage par reconnaissance faciale

: Déverrouillage par empreinte digitale, Déverrouillage par reconnaissance faciale Durabilité : IP67, cadre en aluminium

: IP67, cadre en aluminium Autre : Haut-parleurs stéréo, USB-C 3.2

: Haut-parleurs stéréo, USB-C 3.2 Taille : 152 × 72,9 × 9,0 mm, 193,5 g

: 152 × 72,9 × 9,0 mm, 193,5 g Couleurs: Charbon, Mer, Neige, Corail

Comme vous pouvez le voir sur le dernier, Google utilise en effet sa puce Tensor G2 des Pixel 7 et Pixel 7 Pro. Ils ont également ajouté un taux de rafraîchissement de 90 Hz pour l’affichage et lui ont donné une charge sans fil. Ces trois éléments sont les plus importants auxquels j’ai fait référence ci-dessus, car vous bénéficiez des performances des téléphones Pro de Google, d’un taux de rafraîchissement plus élevé pour une expérience de visionnage plus fluide et de la commodité de la recharge sans fil pour quelques centaines de dollars de moins.

Une partie du reste a également changé, comme une nouvelle configuration de caméra avec un tireur principal de 64 MP (que nous testons encore beaucoup), une mise à niveau vers le WiFi 6E, la résistance à l’eau et à la poussière IP67 et le cadre métallique. Il s’agit certainement d’une très grande mise à niveau par rapport au Pixel 6a.

Le design correspond également à celui de la ligne Pixel 7 et vous trouverez des couleurs de charbon de bois, de mer, de neige et de corail. L’option Coral est une exclusivité du Google Store – Sea est le bleu clair que vous avez vu autour.

Le Google Pixel 7a est disponible aujourd’hui, le 10 mai.

Nous aurons notre déballage et notre examen pour vous ici sous peu. Oui, nous en avons testé un !

Lien Google Store