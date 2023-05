Pixel 7a obtient la dernière mise à jour en mai 2028

Cela ne devrait pas choquer qui que ce soit, mais Google a mis à jour sa feuille de route de mise à niveau Pixel, confirmant que le plus récent ajout à la famille, le Pixel 7arecevra en effet 3 ans de mises à jour du système d’exploitation Android, ainsi que 5 ans de correctifs de sécurité.

Ces chiffres signifient que le Pixel 7a recevra des mises à niveau du système d’exploitation jusqu’en mai 2026, tandis que les correctifs de sécurité se poursuivront jusqu’en mai 2028. C’est certainement beaucoup de temps à partir de maintenant.

Ce qui m’intéresse, c’est qu’il faut se demander quels sont les projets de Google concernant les versions alphabet et Android OS. De toute évidence, ils sont passés à plein temps aux numéros (Android 14 étant le dernier), mais ils fournissent toujours un nom de code qui suit le schéma de dénomination des desserts. Le nom de code d’Android 14 est Upside Down Cake. Dans cinq ans, lorsque le Pixel 7a recevra son dernier correctif de sécurité, Google sera sur « Android Z » et je suis tellement curieux de savoir ce qu’ils ont l’intention de faire. Évidemment, ils seront sur Android 19 et cela n’aura pas vraiment d’importance, mais pour nous, OG, ce sera une période passionnante.

Bon week-end.

// Assistance Google