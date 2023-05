Pixel 7A de Google : les grandes fonctionnalités que je veux sur le téléphone selon la rumeur

Pixel 6A de Google était mon Android préféré téléphone à moins de 500 $ l’année dernière, ce qui signifie que Google a beaucoup à faire pour sa rumeur Pixel 7A. Ce nouveau téléphone pourrait être annoncé dès mercredi Conférence des développeurs Google I/O, même si pour le moment Google n’a pas officiellement taquiné un Pixel 7A. Si un nouveau téléphone Pixel de milieu de gamme faisait ses débuts, cet appareil ferait face à plus de concurrence dans l’espace téléphonique économique de Samsung, qui a le 450 $ Galaxy A54 5G.

Le Pixel 6A à 449 $ est essentiellement une version plus petite et moins chère du Pixel 6, le téléphone phare de Google à partir de 2021. Le Pixel 6A a le même processeur Tensor et la même conception générale que le Pixel 6, mais avec un appareil photo principal de 12 mégapixels à résolution inférieure et quelques autres compromis. Mais son coût relativement bas, sa photographie solide pour le prix et son design attrayant en ont fait un choix de premier ordre pour les fans d’Android qui magasinent avec un budget limité.

Google a beaucoup raison avec le Pixel 6A, mais cela ne signifie pas qu’il n’y a pas de place pour l’amélioration. Par exemple, j’ai parfois eu l’impression que l’écran du Pixel 6A était trop sombre, et son manque de charge sans fil semble désuet en 2023. En attendant de voir si le Pixel 7A est en route, j’arrondis les fonctionnalités que j’aimerais le plus voulez voir sur le téléphone possible.

Le Pixel 7A arrive-t-il ?

Le Pixel 7A de Google n’a pas été officiellement annoncé, mais depuis que le Pixel 6A a été annoncé lors de la conférence I/O de l’année dernière, il ne serait pas surprenant que le Pixel 7A fasse ses débuts lors de la conférence I/O de cette année le 10 mai. fuites, comme une image qui prétend que le Pixel 7A sera disponible dans une couleur bleue. Hormis une éventuelle annonce I/O, si Google maintient la même stratégie de lancement de produits que l’an dernier, le Pixel 7A pourrait apparaître dès cet été.

Même taille d’écran, mais plus lisse et plus lumineux

La taille de l’écran de 6,1 pouces du Pixel 6A est parfaite pour les personnes qui préfèrent les téléphones plus petits, j’espère donc que le Pixel 7A héritera de cette caractéristique. Il complète bien la famille Pixel de Google en garantissant qu’il existe une option petite, moyenne et grande dans la gamme.

Cependant, j’espère voir des mises à niveau d’affichage dans d’autres domaines. Google pourrait améliorer la luminosité du Pixel 7A, par exemple, étant donné que j’étais parfois tenté d’augmenter la luminosité au-dessus de 50 % sur le Pixel 6A, même à l’intérieur. C’est un domaine où Samsung a rarement un problème, en particulier dans le Gammes Galaxy S22 et S23.

J’aimerais également voir un taux de rafraîchissement plus élevé sur le Pixel 7A. Étant donné que les téléphones de la série A de Google ne sont pas censés avoir toutes les fioritures que vous trouveriez sur un téléphone phare, un taux de rafraîchissement standard peut sembler raisonnable pour le Pixel 7A. Le problème, cependant, est que les taux de rafraîchissement élevés ne sont plus réservés uniquement aux appareils haut de gamme. Téléphones économiques comme le Galaxy A53 5G de l’année dernière et même Moto G 5G de Motorola ont des taux de rafraîchissement supérieurs aux 60 Hz standard, ce qui permet un défilement plus fluide. Cela fait que le Pixel 6A se sent un peu en retard, bien qu’il excelle par rapport à ces appareils concurrents à d’autres égards, comme l’appareil photo.

Heureusement, Google pourrait résoudre ce problème avec le Pixel 7A, si une fuite de développeur Kuba Wojciechowski s’avère vrai. Wojciechowski prétend avoir trouvé des détails dans la base de code Android indiquant que le Pixel 7A pourrait avoir un taux de rafraîchissement plus élevé de 90 Hz, ce qui correspondrait à celui du Pixel 7.

Chargement sans fil

Une autre fonctionnalité manquante du Pixel 6A est la recharge sans fil. La possibilité de recharger votre téléphone sur un chargeur sans fil au lieu de le brancher peut ne pas sembler être un facteur décisif pour la plupart des gens. Mais comme pour les taux de rafraîchissement élevés, la recharge sans fil ne semble pas devoir être une fonctionnalité premium en 2023, d’autant plus qu’elle est courante sur la plupart des téléphones depuis cinq ans. Cela dit, de nombreux téléphones concurrents dans cette gamme de prix ne prennent pas non plus en charge la charge sans fil, à part le 429 $ iPhone SE.

Heureusement, le Pixel 7A peut en effet gagner en charge sans fil, si WojciechowskiLes conclusions de sont exactes.

Plus de mises à jour Android garanties

Les téléphones Pixel de Google sont parmi les premiers à recevoir de nouvelles mises à jour logicielles Android. Google, cependant, ne propose pas de mises à jour de la version Android aussi longtemps que Samsung le fait. Samsung fournit quatre générations des mises à jour de la version d’Android, alors que Google ne propose que trois. Étant donné que Google est le fournisseur d’Android et que les téléphones Pixel sont censés offrir l’expérience Android idéale, j’espère que Google envisagera d’étendre la prise en charge à l’avenir. Et pas seulement pour le Pixel 7A, mais pour tous les téléphones Pixel à venir.

Déverrouillage par reconnaissance faciale

Les Pixel 7 et 7 Pro prennent en charge la possibilité de déverrouiller votre téléphone avec votre visage, contrairement au Pixel 6. Étant donné que cette fonctionnalité repose principalement sur la caméra frontale du Pixel 7, contrairement au Face ID d’Apple, qui crée une carte de profondeur de votre visage, Je ne vois aucune raison pour laquelle Google ne pourrait pas facilement intégrer cette fonctionnalité au Pixel 7A. Le Galaxy A53 5G de Samsung, qui était dans la même gamme de prix que le Pixel 6A au lancement, prend également en charge la reconnaissance faciale.

Si le Pixel 7A obtient le déverrouillage du visage du Pixel 7, n’oubliez pas que Google avertit qu’il n’est pas aussi sécurisé que l’utilisation du lecteur d’empreintes digitales ou d’un code PIN. Pour cette raison, il est destiné à déverrouiller votre téléphone plus facilement, plutôt qu’à authentifier les achats.

Déflouage des photos

L’une des principales façons dont Google différencie ses téléphones Pixel des autres appareils Android est de fournir des logiciels et des fonctionnalités d’appareil photo que vous ne pouvez pas obtenir ailleurs. L’un de mes ajouts préférés au Pixel 7 est une fonctionnalité appelée Photo Unblur, qui accentue les vieilles photos qui ont peut-être été floues. Si le Pixel 7A fonctionne sur le même processeur Tensor G2 que les Pixel 7 et 7 Pro, il prendra probablement également en charge Photo Unblur. Et j’espère que c’est le cas, car lors de mon examen, j’ai été sérieusement impressionné par la netteté d’une photo de moi d’il y a 10 ans.

Google a l’opportunité de rendre son prochain téléphone Pixel de la série A encore plus attrayant en ajoutant des fonctionnalités qui devraient être standard en 2023, à savoir la recharge sans fil et un écran avec un taux de rafraîchissement plus élevé. Google devra naturellement faire des compromis avec le Pixel 7A pour maintenir son prix compétitif et maintenir une certaine séparation avec le Pixel 7. Mais même avec les fonctionnalités mentionnées ci-dessus, il y a encore beaucoup de choses qui distingueraient le Pixel 7 de son frère moins cher, comme un un écran plus grand, une caméra à plus haute résolution, une option de stockage plus grande et plus de RAM.

Nous espérons en savoir plus sur les prochains forfaits Pixel de Google lors de sa Conférence des développeurs Google I/O en mai.