Pixel 7 ressemble à une taille parfaite dans la main

Nous nous rapprochons du lancement du Pixel 7 de Google et Pixel 7 Pro. Pour ceux qui manquent de patience, comme moi, nous en apprenons plus sur la taille de ces deux appareils grâce à une première prise en main avec des unités prototypes.

Dans la vidéo ci-dessous, un YouTuber ayant accès aux prototypes du Pixel 7 et du Pixel 7 Pro nous donne un excellent côte à côte de ces appareils, ainsi qu’une comparaison directe avec le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro. Cela aide vraiment à nous donner, à nous les consommateurs, une idée de la taille de ces appareils.

Comme on peut le voir dans la vidéo, le Pixel 7 est un peu plus compact que le Pixel 6, ce qui me passionne personnellement. Quant au Pixel 7 Pro, il s’avère un peu plus fin que le Pixel 6 Pro, cependant, la section de l’appareil photo semble toujours avoir le même degré d’épaisseur. Les appareils ne démarrent pas dans la vidéo, alors n’attendez pas trop en termes de détails logiciels.

C’est une vidéo utile si vous êtes grand dans les dimensions de votre appareil. Jetez-y un coup d’œil.