Pixel 7 Pro pourrait avoir une concurrence sérieuse avec l’appareil photo

Après des mois de rapports, Samsung a confirmé l’existence de ISOCELL HP2son capteur 200MP sera probablement expédié à l’arrière du prochain Galaxy S23 Ultra. On entend parler de ce truc depuis août dernier, et enfin, on a des détails.

Malheureusement pour moi, Samsung a fait appel à des ingénieurs pour faire la rédaction de HP2, donc il y a beaucoup de mots utilisés que je ne comprends pas complètement. Tout ce que je sais, c’est que 200MP = bon. Dans la rédaction, des noms et des termes tels que “Super QPD (Quad Phase Detection)”, “algorithme de re-mosaïque” et “Tetra2pixel” sont utilisés, ce qui pour moi est absolument inutile. Tout ce que j’ai besoin de savoir, c’est s’il peut battre le Pixel 7 Pro ?

Il y avait un paragraphe dans le message de Samsung que j’ai un peu compris et je le place ci-dessous. D’après ce que je comprends, nous devrions nous attendre à une meilleure qualité d’image, ainsi qu’à de meilleures couleurs.

Le « HP2 » a appliqué la technologie « Dual Vertical Transfer Gate » pour la première fois dans l’industrie pour augmenter la capacité totale du puits jusqu’à 33 % par rapport aux produits précédents de 200 millions de pixels, améliorant ainsi la qualité de l’image. À mesure que la capacité de stockage de charge augmente, chaque pixel peut utiliser plus de lumière, permettant une expression des couleurs plus riche qu’auparavant.

Voici quelques faits saillants supplémentaires que nous pouvons attendre de HP2.

Performances HDR bien améliorées

Des images plus claires par temps sombre et dans des environnements peu éclairés

Mise au point automatique considérablement améliorée via le Super QPD susmentionné

8K @ 30fps, 4K @ 120fps

Samsung n’a pas confirmé que HP2 sera à l’intérieur du Galaxy S23 Ultra, mais si nous tenons compte du fait que Samsung a l’habitude d’annoncer de nouvelles technologies et de les placer ensuite dans de nouveaux produits, cela semble être une valeur sûre.

// Samsung