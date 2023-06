Pixel 7 Pro obtient une réduction de 200 $

Une nouvelle vente Google Pixel est arrivée pour terminer le week-end, entraînant des baisses de prix pour les Pixel 7 Pro, Pixel 6a, Pixel Buds Pro et Pixel Buds A-Series. Ceux-ci sont assez proches d’être parmi les meilleurs prix de tous les temps sur ces appareils.

Le meilleur du groupe est le Pixel 7 Pro à 200 $ de réduction pour tous les modèles. Vous pouvez obtenir un Pixel 7 Pro (notre avis) pour seulement 699 $ avec 128 Go de stockage. Si vous doublez à 256 Go, vous paierez 100 $ de plus. Et si vous voulez tout le stockage à 512 Go, ajoutez 100 $ supplémentaires à cela. C’est un excellent prix pour le meilleur de Google.

Le Pixel 7 coûte toujours 599 $, et c’est parce que le Pixel 7a est inséré juste derrière à 499 $. Difficile de réduire le Pixel 7 quand il y a un autre téléphone si proche du prix, mais Google a de la place avec le 7 Pro. Je m’attendrais à plus d’offres Pixel 7 Pro comme celle-ci au cours des prochains mois avant le lancement de Pixel 8.

En parlant de téléphones de la série A, le Le Pixel 6a est à nouveau en baisse à 299 $ contre 349 $. Il s’agit probablement d’un accord permanent car Google vend et vous pousse ensuite sur le Pixel 7a. Comme nous le disons souvent, ne payez jamais le prix fort pour les produits Google car ils finissent toujours en vente d’un mois sur l’autre.

Et enfin, tous les écouteurs de Google sont en promotion. L’excellent Pixel Buds Pro à 40 $ de rabais, les faisant tomber à 159 $. Les Pixel Buds A-Series, qui ont toujours été une valeur super solide, sont à 20 $ de réduction et à 79 $.

Toutes ces offres peuvent être trouvées sur Amazon, Best Buy et Google Store, alors choisissez votre endroit préféré et poursuivez-les.

Tout Google Pixel en vente: