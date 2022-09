Pixel 7 Pro obtient une date de précommande officielle et c’est bientôt

Une fois que Google aura dévoilé tout ce que Pixel 7 et Pixel 7 Pro ont à offrir le 6 octobre, il ne faudra pas longtemps avant que vous puissiez en précommander un. Google a annoncé aujourd’hui que les précommandes ouvriront le jour même.

Dans une vidéo stupide de “premières impressions” du Pixel 7 Pro, où Google a pixélisé le téléphone, puis a laissé un groupe d’acteurs le tenir pour parler de certaines de ses fonctionnalités déjà connues, ils ont révélé à la fin que vous pouvez “Pré- commande à partir du 6 octobre 2022.

Google a ouvert les précommandes pour le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro de la même manière l’année dernière, avec des commandes disponibles le jour où ils ont annoncé les appareils. Bien sûr, nous savons tous que le système de précommande était un gâchis et laissait les gens frustrés et en colère. Malheureusement, les chances que cela change pour cette année sont minces.

Le 6 octobre n’est que dans quelques semaines à ce stade, ce qui est fou à penser. Il ne semble pas si longtemps que Google présentait les conceptions Pixel 7 à Google I/O, mais c’était en mai. Le temps passe en effet quand il n’y a pas beaucoup de fuites à voir car Google nous a déjà montré la marchandise.

Il y a quand même quelques surprises. Nous devons en savoir plus sur Tensor G2, l’histoire des systèmes de caméras et comment ces téléphones sont en quelque sorte une mise à niveau au-dessus de la gamme Pixel 6, sans compter les conceptions plus raffinées.