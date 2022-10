Pixel 7, Pixel 7 Pro et Pixel Watch : toutes les nouveautés annoncées par Google

Nous avons enfin mis la main sur les Pixel 7 et Pixel 7 Pro de Google, ainsi que sur la Pixel Watch. Les produits ont été annoncés pour la première fois lors de Google I/O, la conférence annuelle des développeurs du géant de la recherche en mai. Lors d’un événement jeudi à Brooklyn, Google en a révélé plus et nous avons en fait pu essayer tous les nouveaux Pixels. Tu peux précommandez les Pixel 7, 7 Pro et Pixel Watch maintenant et ils commencent à expédier la semaine prochaine.

Les nouveaux téléphones se concentrent principalement sur les mises à jour de l’appareil photo et les fonctionnalités ajoutées par la refonte Tenseur G2 processeur. Le processeur gère le traitement d’image avancé, la sécurité étendue (en conjonction avec Titan M2) et l’apprentissage automatique, ainsi que le cache système. Google a passé en revue toutes les façons dont le G2 accélère et améliore la plupart des fonctionnalités des téléphones.



Comme d’habitude, le nouvel équipement exécute les versions améliorées de son système d’exploitation mobile, Android 13. Android 13 déjà déployé sur la dernière génération de téléphone, le Pixel 6 série, en août. Google promet cinq ans de mises à jour de sécurité avec le téléphone.

Quelques jours avant le lancement de Pixel, Google a annoncé de nouveaux produits pour la maison intelligenteun routeur maillé Nest Wifi Pro entièrement compatible avec WiFi 6Eainsi qu’une version câblée du Sonnette Nest.

Vous pouvez également consulter une archive de notre blog en direct si vous voulez le play-by-play de l’événement de lancement.

Pixel 7

Notamment, Google a ajouté un zoom en mode recadrage 2x à son capteur principal de 50 mégapixels qui produit des images de 12,5 mégapixels à partir du centre du capteur. D’autres améliorations générales que la société dit que vous verrez incluent une prise de vue nocturne plus rapide en basse lumière, de meilleurs tons de peau et un mode d’aide aux selfies audible pour les personnes malvoyantes appelé Cadre guidé. Toujours deux caméras, cependant.

Lisez notre première prise Pixel 7.

Les algorithmes Unblur pour photos fixes s’étendent des visages à la netteté des vieilles photos et obtiennent un flou cinématographique pour la vidéo, à la Apple’s Cinema Mode. Google a laissé entendre que les nouvelles fonctionnalités Unblur ne sont disponibles que sur les nouveaux téléphones à cause du G2. Le téléphone bénéficie d’un enregistrement 4K à 60 images par seconde et d’une meilleure mise au point automatique vidéo et amélioration de la parole.

Il n’y a pas de refonte spectaculaire pour 2022 : principalement juste une extension du contour en aluminium pour la bosse de la caméra qui va jusqu’aux bords et une option jaune clair pour remplacer les couleurs « un peu, en quelque sorte » de l’année dernière. C’est un cheveu plus petit que le Pixel 6. Il utilise un nouvel aluminium sablé à la zircone.

Le Pixel 7 commence au même prix de lancement de 599 $ (599 £, 999 AU $) que le Pixel 6.

Pixel 7 Pro

En plus de toutes les fonctionnalités disponibles dans le Pixel 7, l’appareil photo du Pro bénéficie également d’un zoom arrière de 12 mégapixels en mode recadrage 10x sur son téléobjectif de 48 mégapixels (normalement un zoom 5x). L’appareil photo effectue un zoom informatique à l’aide des appareils photo principal et téléobjectif pour une plage comprise entre 2,5x et 5x. Le Pro ajoute également un mode macro à l’aide de son troisième appareil photo. Google promet des photos nettes et stabilisées avec un zoom 30x.

Lisez notre première prise Pixel 7 Pro.

Plutôt que jaune, le Pro sera disponible dans un vert clair et atténué. Il commence à 899 $ (849 £, 1 299 AU $).

Le 7 Pro est livré avec 12 Go de RAM (contre 8 Go pour le 7) et est livré avec 128 Go, 256 Go ou 512 Go de stockage. Comme le 7, il prend en charge la 5G à ondes millimétriques sur AT&T et Verizon, mais seul le Pro prendra en charge T-Mobile pour cette version la plus rapide de la 5G.



Montre Pixel

La première smartwatch maison de Google s’appuie sur l’acquisition de Fitbit par la société, avec bon nombre des mêmes capacités de suivi de la santé, avec une précision similaire, dans un design élégant et haut de gamme – rond avec Gorilla Glass 5 convexe et un boîtier en acier inoxydable. La montre a mis en évidence ce qui semble être une concentration plus intensive sur le design de Google. Il commence à 350 $ (339 £, 549 AU $).

La montre est résistant à l’eau jusqu’à 5 ATM, ce qui signifie qu’il doit pouvoir résister à une pression égale à une profondeur de 50 mètres. Il dispose également d’un affichage permanent. Les motifs incluent le noir mat avec un anneau actif en obsidienne, l’argent poli avec un anneau actif en charbon de bois, l’argent poli avec un anneau actif en craie ou l’or champagne avec un anneau actif en noisette ; il y aura plusieurs styles de bande.

Lisez notre première prise Pixel Watch.

Wear OS 3.5 de Google offre également une gamme plus large de fonctionnalités, telles que les commandes de la maison intelligente, l’accès au Google Play Store depuis votre poignet et le LTE en option, le SOS d’urgence, les appels d’urgence internationaux et les paiements mobiles via Google Wallet. Après le lancement, il sera capable de mesurer la saturation en oxygène du sang et de prendre un ECG au poignet et de prendre en charge la détection des chutes.

La société promet une journée complète d’utilisation avec une seule charge de batterie.

Tablette Pixel

Google présente la tablette comme un complément au reste de votre écosystème Google. La société a mis en évidence la prise en charge de l’écran partagé et du stylet, ainsi que l’incorporation du Tensor G2 – la tablette est destinée à être une extension de votre téléphone, fonctionnant de la même manière pour les photos et plus encore.



Il y a une nouvelle station d’accueil pour haut-parleurs de charge qui va avec, le transformant essentiellement en un écran intelligent.

Il correspond au reste de la ligne avec une finition mate nano-céramique.

La tablette n’arrivera pas avant 2023, cependant, sans annonce de prix.