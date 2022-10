Pixel 7 obtient la première mise à jour bêta d’Android 13

Une nouvelle mise à jour bêta d’Android 13 est arrivée, cette fois sous le nom d’Android 13 QPR1 Beta 3. Google a publié aujourd’hui la nouvelle version pour le Pixel 4a jusqu’au Pixel 6a, tout en ajoutant les nouveaux Pixel 7 et Pixel 7 Pro.

Nous l’avons déjà partagé, mais pour ceux qui ne le savent pas, le programme QPR signifie Quarterly Platform Release et est une mise à jour trimestrielle plus importante pour les téléphones Pixel que ce que nous voyons généralement par rapport aux correctifs de sécurité mensuels. Souvent, les versions QPR sont accompagnées de Pixel Feature Drops, qui sont de nouvelles fonctionnalités à découvrir sur les téléphones Google Pixel.

Pour le moment, Google n’a pas partagé de journal des modifications, seulement une liste des problèmes que vous pourriez rencontrer si vous deviez mettre à jour vers cette dernière version bêta d’Android 13. Vous pouvez consulter la liste complète des problèmes ici.

Android 13 QPR1 bêta 3 Date de sortie 20 octobre 2022

Construire T1B3.221003.003

Niveau de correctif de sécurité octobre 2022

Services Google Play 22.36.16

Si vous souhaitez récupérer la mise à jour, vous pouvez flasher manuellement l’image d’usine ou les fichiers OTA ci-dessous. Cependant, le moyen le plus simple sera de passer par le programme Android Beta. Inscrivez-vous pour ça ici.

Téléchargements Android 13 QPR1 bêta 3: Images d’usine | Fichiers OTA