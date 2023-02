Pixel 7 et Pixel Watch obtiennent à nouveau les meilleurs prix

Samsung profite peut-être de la majorité des projecteurs mobiles en ce moment avec les précommandes du Galaxy S23 ouvertes, mais la gamme Google Pixel est toujours disponible, toujours aussi impressionnante et en vente à nouveau. Google organise une session de remise importante pour ses meilleurs appareils, notamment les Pixel 7 et Pixel 7 Pro, Pixel Watch, Pixel 6a et Pixel Buds Pro. Nous sommes revenus aux meilleurs niveaux de prix jamais vus comme nous l’avons vu pendant les vacances.

Je ne peux pas imaginer que vous ayez besoin d’un gros récapitulatif sur tous ces appareils Pixel, car nous les avons examinés (ici, ici, ici et ici), expliqué pourquoi ils sont nos favoris en ce moment et pourquoi vous devriez envisager d’acheter tout ou partie d’entre eux. La ligne Pixel 7 actuelle est le téléphone que nous ne pouvons pas poser, à moins que nous examinions un autre téléphone. La Pixel Watch continue de vivre au poignet, belle toute la journée. Et les Pixel Buds Pro ont tout simplement un son incroyable et regorgent de fonctionnalités. Oh oui, le Pixel 6a est également une valeur incroyable lorsqu’il est réduit, ce qui est encore une fois le cas.

Pour ceux qui cherchent à magasiner d’une manière non Samsung, voici les offres à exécuter ce week-end :

Le Galaxy S23 et le Galaxy S23 Ultra rendent probablement cette décision plus difficile qu’auparavant. Si ceux-ci n’existaient pas, il serait facile de sauter sur cette vente de Google. Pour ceux qui sont sur la clôture et qui souhaitent connaître nos réflexions sur la nouvelle gamme de Samsung, accrochez-vous. Nous devrions avoir un examen du Galaxy S23 Ultra d’ici peu, puis un examen du Galaxy S23+ juste derrière.