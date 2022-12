Pixel 7 et Pixel 7 Pro se faufilent aux prix les plus bas à ce jour

Au cours de la majeure partie des deux derniers mois, Google a conclu des offres sur le Pixel 7 et le Pixel 7 Pro qui réduisent respectivement de 100 $ et 150 $. Cela fait baisser le prix de nos téléphones préférés de 2022 à des niveaux incroyables, ce qui en fait sans aucun doute les meilleurs achats en matière de technologie.

Pour le moment, vous pouvez trouver les deux dans leur couleur Obsidian (noir) pour un rabais supplémentaire de 16 $ en plus des rabais de 100 $ et 150 $. Écoute, je sais que ce n’est pas énorme Additionnel remise, mais c’est une remise supplémentaire! Nous le prendrons.

Jusqu’à ce qu’Amazon modifie le prix ici sous peu, vous pouvez actuellement obtenir le Pixel 7 (128 Go) en obsidienne pour 483,60 $ ou le Pixel 7 Pro (128 Go) en obsidienne pour 731,58 $. Ce sont les prix les plus bas à ce jour.

Malheureusement, les autres couleurs ne bénéficient pas de cette remise supplémentaire, pas plus que les modèles avec 256 Go de stockage. Si vous voulez économiser ces 16 $ supplémentaires, vous devez opter pour l’obsidienne et 128 Go.

Selon votre emplacement, Amazon peut toujours être en mesure de les livrer avant Noël. Je vois des options de livraison le 23 décembre, bien que la côte ouest soit sur le point d’être recouverte par une tempête de verglas et des températures suffisamment froides pour que je doute que nous voyions des livraisons jeudi ou vendredi. Je sais que le reste du pays est également dans un congélateur, alors bonne chance.

Liens d’offre Amazon: Pixel 7 | Pixel 7 Pro