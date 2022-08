Pixel 7 et Pixel 7 Pro obtiennent une approbation majeure avant le lancement

Le Pixel 7 et le Pixel 7 Pro se sont arrêtés à la FCC cette semaine, marquant un grand pas vers le lancement qui devrait avoir lieu vers octobre, si les lancements précédents sont un indicateur. Les dépôts ne révèlent pas grand-chose, à part les bandes réseau prises en charge et la présence à nouveau d’UWB, mais ils nous donnent des numéros de modèle à épingler sur chaque téléphone à l’avenir.

Il y a quatre documents FCC à noter dans lesquels plonger sous l’ID FCC de Google. Ces dépôts nous donnent les numéros de modèle de GVU6C, GQML3, GP4BCet GE2AE. Après avoir parcouru plusieurs documents à la FCC, je suis assez confiant pour dire que les deux premiers sont le Pixel 7 et les deux derniers sont le Pixel 7 Pro. Le GVU6C Pixel 7 a également un numéro de modèle alternatif de G03Z5 à ses côtés, tout comme le GE2AE du Pixel 7 Pro, où GFE4J peut être ajouté à sa liste.

Pour récapituler, nous avons les numéros de modèle Pixel 7 et Pixel 7 Pro comme suit :

PIXEL 7 : GVU6C (G03Z5)

: GVU6C (G03Z5) PIXEL 7 : GQML3 – mmW

: GQML3 – mmW PIXEL 7 PRO : GP4BC – ULB

: GP4BC – ULB PIXEL 7 PRO: GE2AE (GFE4J) – ULB, mmW

Chaque téléphone dispose de toutes les bandes réseau appropriées pour bien fonctionner ici aux États-Unis, certains modèles prenant également en charge la 5G mmW. Les deux modèles prenant en charge mmW sont GQML3 (Pixel 7) et GE2AE (Pixel 7 Pro). Les autres prennent en charge le sous-6 5G, mais pas le 5G mmW super rapide auquel vous ne vous attacherez jamais de toute façon.

Pour faire la différence entre les appareils Pixel 7 et Pixel 7 Pro, nous devinons vraiment (supposons) sur la base du fait que GP4BC et GE2AE ont un support UWB ou ultra-large bande. Dans le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro, seul le Pixel 6 Pro avait UWB et il semble que ce sera encore le cas cette année. UWB est utilisé pour les communications à courte portée dans des choses comme les traqueurs de bagages ou pour aider une clé de voiture numérique à parler à une voiture.

Le reste du gros réseau peut être vu ci-dessous, où vous trouverez WiFi 6E, NFC et WPT (transfert d’énergie sans fil, c’est-à-dire chargement sans fil).

Bandes du réseau Pixel 7

Bandes réseau Pixel 7 Pro

Il n’y a pas grand-chose d’autre à tirer de cela car Google a déjà annoncé chaque téléphone. Nous attendons vraiment qu’ils deviennent officiels, afin que nous puissions commencer à jouer avec leurs appareils photo, tester Google Tensor 2 et voir si Google a résolu tous les problèmes de modem de la gamme Pixel 6.

Si vous espériez que cette arrivée à la FCC nous dirait quand le Pixel 7 sera lancé, je ne suis pas sûr que ce soit le cas. La ligne Pixel 6 a frappé la FCC en septembre 2021, puis est arrivée en octobre. Le Pixel 6a s’est présenté à la FCC en avril 2022, a été annoncé en mai, puis n’a été expédié qu’en juillet.