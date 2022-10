Pixel 7 et 7 Pro dévoilés avec Tensor G2 et améliorations de l’appareil photo

Contrairement à d’autres fabricants, Google ne sature pas le marché avec des versions constantes – le duo Pixel 7 nouvellement dévoilé porte le total de nouveaux téléphones pour 2022 à seulement trois (l’autre étant le 6a). C’est moins de téléphones que même Apple.

Comme l’année dernière, il existe deux modèles – un plus petit téléphone vanille et un plus grand Pro et ils remplissent les mêmes rôles que l’année dernière. Le plus petit est moins cher (600 $) et, bien, plus petit, le Pro a le meilleur écran et appareil photo (téléobjectif dédié), mais vous payez un supplément pour cela (900 $). C’est presque comme s’il aurait pu y avoir un modèle Plus entre les deux, mais pas cette année. Examinons de plus près les téléphones que nous avons obtenus.

Google Pixel 7 Pro

Le Pixel 7 Pro est le meilleur téléphone de Google pour les 12 prochains mois environ et il a l’étoffe d’un véritable produit phare : un affichage net et à taux de rafraîchissement élevé, un grand capteur d’appareil photo, le combo large/ultra large/téléobjectif, un look distinctif, des fonctionnalités de sécurité et des promesses de longue durée de support logiciel.













Cela dit, les différences avec le Pro de l’année dernière ne sont pas si nombreuses. Tout repose sur le nouveau chipset Tensor G2 et le téléobjectif remanié. Regardons d’abord le chipset.

Il est fabriqué comme le processus 4 nm de Samsung, pas très apprécié mais toujours une amélioration par rapport au nœud 5 nm utilisé pour la puce d’origine. Le processeur est le même – 2x Cortex-X1 + 2x A76 et 4x A55, mais avec une légère augmentation de la vitesse d’horloge. Le GPU est plus intéressant, un Mali-G710 MC10, qui promet une augmentation des performances et de l’efficacité par rapport au G78 pour les graphiques mais aussi une augmentation de 35% pour les tâches d’apprentissage automatique (ce que l’application Pixel Camera exploite fortement). Il y a aussi un nouveau noyau Tensor et un nouveau modem pour démarrer.

L’unité de traitement Tensor de nouvelle génération est capable d’exécuter des tâches d’apprentissage automatique 60 % plus rapidement et 20 % plus efficacement. Il est responsable de fonctionnalités telles que Photo Unblur, qui est exclusive aux Pixel 7 et 7 Pro – il utilise l’IA avancée de Google pour supprimer le flou et le bruit des vieilles photos prises il y a des années avec n’importe quel ancien téléphone. Cela fonctionne également pour améliorer les propres caméras du Pixel 7, bien sûr, plus à ce sujet en une seconde.

Comme l’année dernière, le téléphone est livré avec 12 Go de RAM et vous pouvez choisir entre 128 Go, 256 Go et 512 Go de stockage. Il n’y a pas de slot microSD, bien sûr, ce que vous obtenez est un slot nano-SIM et un eSIM pour une deuxième ligne.

Regardons les caméras ensuite. Le module principal utilise toujours un capteur 50MP 1/1,31″ (1,2 µm) avec l’option de binning 4 en 1. L’objectif f/1.85 a un champ de vision de 82°. Si vous voulez capturer une plus grande partie de la scène, il y a la caméra ultra large 12MP (1,25µm) avec 125,8° FoV. Une mise à niveau cette année est que l’objectif ultra large a une mise au point automatique, ce qui lui permet de prendre des photos macro.

L’appareil photo principal dispose d’une stabilisation d’image optique (OIS) ainsi que d’une stabilisation électronique, il peut enregistrer des vidéos 4K à 30 ips et 60 ips. La fonction “amélioration de la parole” peut désormais également être activée en mode 4K/60fps. Le téléphone peut enregistrer des vidéos HDR 10 bits et Google s’est associé aux fabricants d’applications telles que Snapchat et TikTok pour leur permettre également des vidéos de meilleure qualité. L’application appareil photo exploite les compétences d’apprentissage automatique du chipset Tensor G2 pour créer un flou cinématographique ou pour stabiliser encore plus les images prises à la main.

Ensuite, le téléobjectif. Il a maintenant un objectif plus long avec un grossissement optique 5x, au lieu de 4x. La portée supplémentaire se fait au prix d’un capteur légèrement plus petit (pixels de 0,7 µm au lieu de 0,8 µm), mais il a toujours une résolution de 48 MP, ce qui lui permet de zoomer davantage numériquement avec une magie Pixel spéciale. Il y a la caméra selfie dont il faut parler, mais nous laisserons cela pour le rapport Pixel 7 ci-dessous.

L’écran AMOLED de 6,71 pouces du Pixel 7 Pro le place à côté de son frère vanille. Non seulement en raison de sa taille, mais aussi parce qu’il s’agit d’un panneau QHD+ LTPO avec un taux de rafraîchissement variable de 10 à 120 Hz. Les côtés de l’écran ne sont pas aussi incurvés que l’année dernière, bien qu’ils soient toujours protégés par Gorilla Glass Victus.

Il y a aussi un lecteur d’empreintes digitales à l’écran, qui est rapide et sécurisé. Alternativement, vous pouvez utiliser le déverrouillage par reconnaissance faciale plus pratique.

Il reste encore quelques éléments à mentionner, comme la batterie de 5 000 mAh – même capacité que l’année dernière. Il prend en charge la charge rapide (rapide en termes de pixels), la charge sans fil et inversée.

Le téléphone a un indice de protection IP68 pour la résistance à la poussière et à l’eau. Bien qu’il soit un millimètre plus court, il est près d’un millimètre plus large que le modèle de l’année dernière (nous supposons que c’est le prix à payer pour l’affichage plus plat). Le châssis métallique du téléphone est composé à 100 % d’aluminium recyclé.

Pour les prix et les offres de précommande, consultez ci-dessous. Avant cela, nous allons couvrir le plus petit modèle.



Google Pixel 7 Pro en obsidienne, noisette et neige

GooglePixel 7

Le Pixel 7 est beaucoup moins cher que le modèle Pro et sensiblement plus petit aussi. Pas aussi petit que le 6a moins cher, mais il est aussi petit que les pixels premium. Comme avec le Pro, beaucoup repose sur le chipset Tensor G2 (le 6a utilise la puce Tensor d’origine).

Google a maintenu la RAM à 8 Go et vous avez le choix entre 128 Go et 256 Go de stockage. Comme les modèles précédents, les Pixel 7 et 7 Pro sont garantis pour recevoir 3 mises à jour majeures du système d’exploitation (les faisant passer à la v16) et 5 ans de correctifs de sécurité.













Le 7 est légèrement plus petit que le 6, en raison de son écran de 6,3 pouces (au lieu de 6,4 pouces). Les dimensions physiques du téléphone sont de 155,6 x 73,2 x 8,7 mm et 197 g, contre 158,6 x 74,8 x 8,9 mm et 207 g pour son prédécesseur. Le Galaxy S22 et l’iPhone 14 sont plus petits, appelons donc celui-ci de taille moyenne.

L’écran est toujours un panneau AMOLED plat avec une résolution FHD +, mais il a une luminosité maximale de 25% supérieure à celle de l’écran Pixel 6. Cependant, ce nouveau panneau n’a toujours qu’un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Nous aurions aimé voir 120 Hz cette année, même sans LTPO, mais pour ce que ça vaut, ce téléphone est moins cher que le Galaxy S22 et l’iPhone 14 (qui a un écran à 60 Hz).

La construction plus mince du Pixel 7 signifie également qu’il a une batterie plus petite, 4 355 mAh (au lieu de 4 614 mAh). Cependant, le matériel plus efficace signifie que le mode Extreme Battery Saver peut durer 72 heures (au lieu de 48 heures). Sans cela, vous envisagez environ 31 heures d’utilisation régulière.

Comme le Pro, le Pixel 7 utilise un appareil photo principal de 50 MP (1/1,31″, 1,2 µm avant binning). Il est rejoint par un appareil photo ultra large 12MP et c’est tout. Pour effectuer un zoom avant, le téléphone s’appuie sur le capteur principal à résolution relativement élevée et sur le traitement d’image Super Res Zoom de Google (qui a été mis à niveau, grâce à la puissance de traitement supplémentaire disponible sur le chipset G2).

Comme promis, parlons de la caméra selfie. Il a un capteur de résolution plus élevée, 10,8 MP (contre 8 MP l’année dernière), et un champ de vision plus large également – 92,8° (contre 84°). L’objectif a toujours une mise au point fixe. Il en va de même pour le Pro, qui utilise le même module de caméra.



Google Pixel 7 en obsidienne, citronnelle et neige

Tarifs et offres

Le Google Pixel 7 commence à 600 $/650 €/600 £ pour une unité de 128 Go, le Pixel 7 Pro vous coûtera 900 $/900 €/850 £ (encore une fois avec 128 Go de stockage). Les précommandes commencent aujourd’hui, les ventes ouvertes débuteront dans une semaine le 13. Il existe également des avantages de précommande – le 7 Pro est associé à une montre Pixel gratuite (la version LTE rien de moins), tandis qu’une précommande Pixel 7 vous rapportera une paire gratuite de Pixel Buds Pro.

Pour plus de détails sur les prix et la disponibilité des nouveaux téléphones Pixel 7 (et certains avantages de précommande également), consultez cet article.