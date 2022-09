Google n’a jamais été du genre à ajouter une tonne de stockage interne pour ses appareils, probablement parce que l’entreprise préfère que les utilisateurs utilisent ses options de stockage dans le cloud. En tant que personne qui tire pleinement parti du cloud et ne télécharge pas des centaines de gigas d’applications, je suis totalement d’accord avec cela. Cependant, certaines personnes ont besoin de connaître ce genre de choses, alors nous y sommes.

Selon des données non publiées sur les détaillants européens publiées par WinFutureà la fois le Pixel 7 et Pixel 7 Pro la capacité de stockage plafonnera à seulement 256 Go. Au total, il y aura deux options au lancement, le 128 Go puis le 256 Go. Il n’y aura pas d’options de 512 Go ou 1 To, comme vous pourriez le voir chez d’autres fabricants. Et bien sûr, il n’y aura pas de slot microSD, mais c’était déjà prévu.

Je vais aller de l’avant et être quelque peu dédaigneux envers quelques personnes et dire que c’est tout à fait correct. La majorité des acheteurs n’auront pas besoin de plus de 256 Go de stockage interne, et si vous en avez besoin de plus, allez-y et achetez un autre téléphone. Cela ne devrait vraiment pas être si grave, mais étant donné l’état des choses, je suis sûr qu’il y aura quelqu’un qui ne sera pas trop ravi de cette nouvelle. Pour eux, nous sommes désolés.

La gamme Pixel 7 sera dévoilée le 6 octobre.

// WinFuture