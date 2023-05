Pixel 7 contre Pixel 7A : le téléphone moins cher de Google est le gagnant

Chaque nouvelle génération de téléphones Pixel de la série A de Google comporte moins de compromis que la précédente. C’est plus vrai que jamais avec le Pixel 7A, qui coûte 499 $ et présente une similitude frappante avec le Pixel 7 à 599 $. Après avoir examiné les deux téléphones, je suis convaincu que le Pixel 7A est le meilleur rapport qualité-prix pour la plupart des gens.

Les deux téléphones fonctionnent sur le processeur Tensor G2 de Google, ce qui signifie que vous obtiendrez essentiellement les mêmes performances et des fonctionnalités de photographie et de traduction très similaires sur les deux appareils.

Le plus grand domaine dans lequel ils diffèrent sur le papier se résume à leurs appareils photo et à leur taille, bien qu’en pratique, je puisse à peine faire la différence entre les photos prises sur les deux appareils.

La seule raison majeure de choisir le Pixel 7 plutôt que le 7A est si vous préférez avoir un écran légèrement plus grand et que vous pouvez le trouver à un prix qui le rapproche du prix du 7A. Voici un aperçu de la comparaison des deux téléphones après les avoir testés tous les deux.

Pixel 7 contre Pixel 7A : Appareils photo

L’appareil photo du Pixel 7A (photo) est très similaire à celui du Pixel 7. James Martin/Crumpe

En regardant les spécifications de l’appareil photo, vous pouvez penser que le Pixel 7A a la configuration supérieure. Il dispose d’un appareil photo principal de 64 mégapixels, tandis que le tireur principal du Pixel 7 a un capteur de 50 mégapixels. Le 7A a également un ultra large de 13 mégapixels par rapport au Pixel 7, qui en a un de 12 mégapixels.

Mais la résolution n’est pas tout quand il s’agit de prendre une belle photo. Google affirme que le capteur de l’appareil photo du Pixel 7 est plus grand et plus sensible à la lumière, ce qui devrait se traduire par une meilleure qualité d’image globale. En comparant les deux, je ne pouvais pas vraiment faire la différence. Les deux téléphones prennent d’excellentes photos avec des couleurs éclatantes et des détails nets. Si vous êtes un photographe occasionnel et que vous souhaitez simplement un appareil photo fiable pour prendre de superbes photos d’amis, de famille, de vacances et d’animaux domestiques, le Pixel 7A est plus que suffisant.

Jetez un oeil à quelques exemples de photos ci-dessous.

Étant donné que les deux téléphones ont le même processeur, ils partagent également bon nombre des mêmes fonctionnalités de retouche photo et de prise de vue. Cela inclut le mode nuit, le mode portrait, Face Unblur, Photo Unblur, Magic Eraser et Real Tone, la technologie de Google pour rendre les tons chair plus précisément. Ils peuvent également zoomer numériquement jusqu’à 8x.

Le Pixel 7A moins cher n’a pas d’action Pan, qui est présent sur le Pixel 7 et capture un sujet en mouvement avec netteté tout en floutant l’arrière-plan. Les deux téléphones ont cependant un mode d’exposition longue, qui fait le contraire en appliquant un effet de flou d’action à un sujet en mouvement.

Les Pixel 7 et 7A prennent également des photos relativement lumineuses dans des environnements sombres, comme indiqué ci-dessous. Cependant, à une occasion, le Pixel 7 a pu faire une mise au point plus nette sur le sujet lors de la prise de photos en basse lumière.

Même si le Pixel 7A possède techniquement une caméra frontale à plus haute résolution, je pensais que les selfies des deux appareils étaient généralement aussi bons.

Conclusion : le Pixel 7A et le Pixel 7 ont tous deux des appareils photo très similaires. Le Pixel 7A n’a pas la fonction Action Pan de Google, mais vous ne manquez pas grand-chose d’autre.

Pixel 7 contre Pixel 7A : taille et design

Le Pixel 7A James Martin/Crumpe

Le Pixel 7A hérite du langage de conception du Pixel 7, de sa barre de caméra métallique à ses bords mats. Les principales différences entre les deux appareils résident dans les options de taille et de couleur. Le Pixel 7A dispose d’un écran de 6,1 pouces, ce qui peut être préférable si vous aimez les appareils plus petits. Le Pixel 7 dispose d’un écran de 6,3 pouces, offrant un peu plus d’espace pour ceux qui aiment lire et regarder des vidéos sur leur téléphone.

Les deux appareils peuvent augmenter le taux de rafraîchissement de leur écran jusqu’à 90 Hz lorsque cela est nécessaire pour rendre les animations et le défilement plus fluides, et ils ont tous deux la même résolution à 1 080 x 2 400 pixels.

Cependant, les deux écrans semblent sombres en plein soleil ; J’ai dû augmenter la luminosité au maximum lorsque je suis à l’extérieur.

Le Pixel 7 est illustré à côté de la Pixel Watch. Andrew Lanxon/Crumpe

En termes de choix de couleurs, le Pixel 7A est disponible en corail (orange), mer (bleu clair), anthracite (gris) et neige (blanc). Le Pixel 7, quant à lui, est disponible en citronnelle (jaune clair), neige (blanc) et obsidienne (noir).

Il y a aussi une légère différence entre les deux téléphones en ce qui concerne la durabilité. Le Pixel 7A est classé IP67 contre la poussière et l’eau, tandis que le Pixel 7 a un indice IP86. Bien que les deux téléphones soient étanches à la poussière, le Pixel 7A n’est conçu que pour résister aux effets d’une immersion temporaire dans l’eau, tandis que le Pixel 7 peut supporter une immersion continue dans l’eau.

Pixel 7 contre Pixel 7A : autonomie et performances de la batterie

Puisqu’ils fonctionnent sur le même processeur Tensor G2 et ont la même quantité de mémoire, les performances sont similaires entre les deux. Lancer des applications, faire défiler le système d’exploitation et basculer entre les applications et jouer à des jeux se sont déroulés sans heurts sur les deux appareils. Ils ont également obtenu des scores similaires sur des benchmarks destinés à tester les performances générales et les graphismes, comme indiqué ci-dessous. (Remarque : Geekbench 6, le test de performances, évalue les performances d’un seul cœur de processeur en plus de la façon dont plusieurs cœurs fonctionnent ensemble, comme indiqué dans le tableau).

Pixel 7A contre Pixel 7 Pixel 7A 1 439 3 560 1 855Pixel 7 1 454 3 429 1 852 Geekbench 6 monocœur

Geekbench 6 multicœur

3DMark Faune Extrême Note: Les scores les plus élevés sont meilleurs



J’ai généralement une journée d’autonomie sur les deux, bien que pour vous, cela puisse varier en fonction des paramètres de votre téléphone et des applications que vous utilisez. En plus d’utiliser les appareils comme mon téléphone personnel lorsque je les ai examinés, j’ai effectué deux tests de batterie : un test d’endurance de 45 minutes pour voir l’autonomie de la batterie après des tâches telles que passer un appel vidéo, jouer à des jeux et diffuser de la vidéo, et un test de trois heures qui consiste à diffuser une vidéo YouTube et à mesurer le pourcentage de batterie à chaque heure.

Le Pixel 7 a remporté le test d’endurance de 45 minutes car il lui restait 94 % de sa batterie contre 92 % pour le Pixel 7A. Mais le Pixel 7A a surpassé le Pixel 7 lors du test de vidange de trois heures, même si les deux étaient proches. Au total, la durée de vie de la batterie est similaire entre les deux appareils.

Test de la batterie du Pixel 7A par rapport au Pixel 7 Pixel 7A Pixel 7 1 heure 96% 95% 2 heures 90% 88% 3 heures 85% 81%

Pourtant, le Pixel 7 se charge légèrement plus rapidement que le Pixel 7A, étant donné que le premier prend en charge une charge de 18 W tandis que le second prend en charge 20 W. En pratique, le Pixel 7 est passé de 20% à 64% après 30 minutes de charge, tandis que le Pixel 7A est passé de 20% à 58%. (Remarque : pour ce test, j’ai utilisé un adaptateur secteur de 45 watts autre que Google et le câble USB-C fourni avec chaque téléphone). Les deux téléphones prennent également en charge la recharge sans fil, ce qui est remarquable étant donné que le Pixel 6A ne disposait pas de cette fonctionnalité.

Pixel 7 contre Pixel 7A : logiciel et assistance

Le Pixel 7A (photo) et le Pixel 7 recevront probablement tous les deux Android 14 avant les autres appareils non Pixel. James Martin/Crumpe

Google propose une expérience logicielle très similaire pour le Pixel 7 et le Pixel 7A. Les deux appareils fonctionnent sous Android 13 et seront probablement parmi les premiers à être mis à niveau vers Android 14 puisqu’il s’agit d’appareils Pixel.

Vous bénéficiez également des fonctionnalités spécifiques à Pixel de Google telles que l’application Enregistreur, sa suite d’outils d’appel téléphonique qui permettent à Google de vous attendre et de transcrire des menus automatisés et le VPN gratuit de Google. Google publie également régulièrement des mises à jour logicielles mineures pour les téléphones Pixel appelées « suppressions de fonctionnalités » qui introduisent de nouveaux ajouts tout au long de l’année. Les deux appareils offrent les mêmes options d’authentification biométrique pour déverrouiller votre téléphone : déverrouillage du visage et numérisation des empreintes digitales.

Mais des deux téléphones, seul le Pixel 7 prend en charge l’audio spatial, ce qui crée essentiellement l’effet de son surround dans vos écouteurs. Lors du test de cette fonctionnalité tout en regardant Stranger Things, j’ai remarqué que les bruits de voitures qui passaient à toute allure ou que les gazouillis des insectes avaient un peu plus de mouvement et de profondeur sur le Pixel 7 par rapport au Pixel 7A.

Les Pixel 7 et 7A recevront chacun au moins trois ans de mises à jour de la version Android et cinq ans de mises à jour de sécurité. Cela signifie que vous pouvez vous attendre à ce que le Pixel 7 reçoive les mises à jour de la version Android jusqu’en octobre 2025, tandis que le Pixel 7A recevra probablement les mises à jour du système d’exploitation Android jusqu’en mai 2026.

Pixel 7 contre Pixel 7A : lequel acheter ?

Le Pixel 7 (à gauche) et le Pixel 7A (à droite) Richard Peterson/Crumpe

Le Pixel 7A est le meilleur choix global pour la plupart des gens car il offre une expérience très similaire à celle du Pixel 7 pour 100 $ de moins. Vous obtiendrez quelques extras avec le Pixel 7, mais aucun ne semble être un facteur décisif.

Ceux-ci incluent un écran légèrement plus grand, une charge un peu plus rapide que celle du Pixel 7A, la fonction de photographie Action Pan, un son spatial et un indice de protection plus élevé contre l’immersion dans l’eau. Même si les spécifications de l’appareil photo diffèrent entre les deux appareils, les deux téléphones capturent des photos impressionnantes qui sont plus que suffisantes pour les photographes occasionnels.

Avec le Pixel 7A, Google a encore réduit l’écart entre son appareil phare Pixel et son option économique. Pour cette raison, j’espère en voir plus du Pixel 8.

Spécifications Google Pixel 7A contre Pixel 7 GooglePixel 7A GooglePixel 7 Taille d’affichage, technologie, résolution, taux de rafraîchissement OLED de 6,1 pouces; FHD+ ; taux de rafraîchissement jusqu’à 90 Hz OLED de 6,3 pouces; FHD+ ; taux de rafraîchissement jusqu’à 90 Hz Dimensions (pouces) 6 x 2,9 x 0,35 po. 6,1 x 2,9 x 0,34 pouces Dimensions (millimètres) 152,4 x 72,9 x 9 mm 155,6 × 73,2 × 8,7 mm Poids (grammes, onces) 193g; 6,8 oz. 197g; 6,9 oz. Logiciel mobile (au lancement) Android 13 Android 13 Caméra 64 MP principal ; Ultra large 13MP 50 MP principal ; Ultra large 12MP Avant face à la caméra 13MP 10.8MP Capture vidéo 4K à 60 FPS 4K à 60 FPS Processeur Google Tenseur G2 Google Tenseur G2 RAM/stockage 128 Go + 8 Go 128 Go + 8 Go Stockage extensible Aucun Aucun Batterie 4 385 mAh ; chargement sans fil 4 355 mAh ; chargement sans fil Détecteur d’empreintes digitales Oui (sous écran) Oui (sous écran) Déverrouillage par reconnaissance faciale Oui Oui Connecteur USB-C USB-C Prise casque Aucun Aucun Caractéristiques spéciales Magic Eraser, Real Tone, Photo Unblur, Face Unblur, Mode d’exposition longue, Hold For Me, Temps d’attente, Direct My Call Live Translate, Magic Eraser, Photo Unblur, Real Tone, Face Unblur, Mode d’exposition longue, Action Pan; Attendez-moi, temps d’attente, dirigez mon appel en direct, Prix ​​US hors contrat 499 $ (549 $ pour mmWave) 599 $ Prix ​​au Royaume-Uni 449 £ 599 £ Prix ​​Australie 749 AU$ 999 AU$

James Martin/Crumpe Le téléphone économique de Google a fait un bond en avant en 2023 avec le Pixel 7A, qui offre bon nombre des mêmes avantages que le Pixel 7 mais à un prix moins cher. Comme le Pixel 7, le Pixel 7A fonctionne sur le processeur Tensor G2 de Google, ce qui signifie qu’il possède bon nombre des mêmes fonctionnalités de retouche photo et de traduction linguistique que son frère plus cher. L’appareil photo de 64 mégapixels du Pixel 7A prend également d’excellentes photos qui rivalisent avec la qualité du Pixel 7. Bien que nous aimions toujours le Pixel 7, le prix inférieur du Pixel 7A en fait une meilleure affaire pour la plupart des gens. N’optez pour le Pixel 7 que si vous voulez vraiment un écran légèrement plus grand et que vous êtes prêt à payer les 100 $ supplémentaires pour cela. Sinon, les principales différences entre le Pixel 7 et le 7A résident dans la construction plus durable du premier, sa charge légèrement plus rapide et sa capacité à charger sans fil des accessoires compatibles. Le Pixel 7 dispose également d’un capteur de caméra plus grand qui est plus sensible à la lumière, selon Google, mais Lisa Eadicicco de CNET n’a pas remarqué beaucoup de différence. Lisez notre avis sur le Google Pixel 7A. Vous recevez des alertes de prix pour Google Pixel 7A