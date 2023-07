Pixel 7 contre Pixel 7a Battle obtient des réductions pour vous aider à prendre une décision

Le Prime Day d’Amazon s’est terminé il y a une semaine et pourtant, il reste encore des offres à conclure qui semblent avoir été reportées. Un téléphone comme le Pixel 7, qui est une si belle combinaison de taille et de fonctionnalités, revient à l’un de ses meilleurs prix de tous les temps.

Le Pixel 7 de Google coûte à nouveau 499 $, vous économisez donc 100 $ sur l’un des meilleurs téléphones Pixel jamais sortis. En supposant que votre utilisation ne fasse pas fondre la batterie avant 17 heures, il y a tellement de choses à aimer dans cet appareil.

Google a lancé une excellente configuration d’appareil photo, l’a alimenté avec Tensor G2 et a optimisé le logiciel, et continue d’améliorer le téléphone tous les quelques mois avec Pixel Feature Drops. Le Pixel 7 a encore des années de mises à jour devant lui, dont une grosse vers Android 14 dans quelques semaines. Notre examen vous guide à travers tous ces détails et plus encore.

Amazon propose une offre de 100 $ sur toutes les tailles de stockage, alors devenez fou si vous le souhaitez.

Lien de l’offre Amazon