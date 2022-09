Pixel 7 confirmé pour exécuter un nouveau processeur interne

Comme prévu et signalé pour la première fois en février, Google a confirmé cette semaine que les prochains Pixel 7 et Pixel 7 Pro comportera son propre Tenseur G2 chipset, un suivi de la puce Tensor interne de l’année dernière.

“Avec le processeur Google Tensor de nouvelle génération, Pixel 7 et Pixel 7 Pro apporteront des fonctionnalités encore plus utiles et personnalisées aux photos, vidéos, sécurité et reconnaissance vocale”, selon la note de Google sur la page de destination officielle des appareils sur le Google Store.

Sur le plan technique, tout ce que l’on sait publiquement jusqu’à présent, c’est que cette puce Tensor G2 mise à jour aura toujours un modem Exynos fabriqué par Samsung, donc le travail de Google avec Samsung se poursuit et tout ce que nous pouvons espérer, c’est que des améliorations ont été apportées et le le silicium de l’entreprise ne fait que s’améliorer. Encore une fois, c’est l’espoir.

Google a confirmé ce matin que la gamme Pixel 7, ainsi que la Pixel Watch, seront entièrement annoncées le 6 octobre à 10h00 heure de l’Est. Allons-y.

