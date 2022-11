Pixel 7 a sauvé une année 2022 décevante

Merci, Pixel 7. Merci d’avoir aidé à terminer 2022 sur une note amusante qui, autrement, m’aurait laissé endormi, tournant et me retournant dans mon lit tout en essayant de retourner mon cerveau à l’idée que peut-être 2023 sera plus excitant et moins décevant.

Lorsque 2022 a débuté, les choses ont commencé sur une note inhabituelle, donnant peut-être le ton pour le reste de l’année. Vous vous souviendrez peut-être que OnePlus n’a pas tardé à annoncer le OnePlus 10 Pro, seulement il l’a fait pour la Chine uniquement sans savoir quand il pourrait apparaître aux États-Unis. Étant donné que OnePlus était surtout connu comme une marque axée sur les États-Unis, c’était bizarre.

Le téléphone a finalement été lancé aux États-Unis en avril et je l’ai beaucoup aimé. C’était l’un de mes premiers favoris de l’année, mais OnePlus n’a initialement lancé que le modèle de spécification le plus bas et nous a laissé question après question sur les plans logiciels. Nous savons maintenant que les téléphones OnePlus exécuteront simplement ColorOS d’OPPO et ne ressemblent en rien à l’expérience qui nous a autrefois aidés à vraiment profiter de la marque.

Autant j’ai aimé le 10 Pro, lorsque nous écrivons sur les téléphones OnePlus, nos lecteurs expriment rapidement leur mécontentement face à la diapositive que la marque a faite à partir d’un lecteur Android petit et fougueux qui s’adressait à un public de passionnés de niche, à une compagnie de téléphone qui a pleinement adopté un personnage plus grand, Samsung-esque.

Je vais toujours demander à OnePlus de le rassembler car ils font du matériel très performant et il y a trop peu de joueurs comme ça. Mais mec, ils doivent changer de direction rapidement.

Mais en reculant une seconde, Samsung n’était pas loin derrière OnePlus en annonçant son premier téléphone de l’année, le Galaxy S22. C’était presque un gros problème, grâce au Galaxy S22 Ultra qui a relancé la marque Galaxy Note. Et aussi bon que soit le S22 Ultra, ce n’était vraiment qu’un autre téléphone Note sans rien de révolutionnaire et peu de différences par rapport au Galaxy Note 20 Ultra, un téléphone qui avait été lancé un an plus tôt.

Écoutez, je sais que cela va ennuyer certaines personnes, car les gens aiment le S22 Ultra et aussi l’ancienne série Note. Je dis juste que ce n’était pas intéressant – c’était une refonte d’une ancienne marque en une marque encore vivante.

Quant aux S22 et S22+, ils étaient sympas. Le S22 était un non-démarreur car il avait la pire autonomie d’un téléphone depuis le Pixel 4. Le S22 + était en fait solide et j’en ai utilisé un pendant un certain temps avant le lancement du Pixel 7. Mais soyons honnêtes, aucun des téléphones S22 n’était “nouveau”, différent ou excitant. C’était la 2e année consécutive de cette conception.

Si nous nous en tenons à Samsung, vous connaissez tous le Galaxy Z Fold 4 et le Galaxy Z Flip 4, deux autres téléphones pliables vraiment impressionnants. Ce sont les meilleurs pliables du secteur et j’ai même convaincu ma femme d’éteindre son Galaxy Note 20 Ultra et d’allumer le Flip 4. Elle adore ça (je pense) et me parle tout le temps des commentaires que font les gens sur la façon dont c’est cool. Mais comme la série S22, il n’y avait pas grand chose de nouveau. Si je devais vous dire d’énumérer les grandes différences entre le Fold 3 et le Flip 3 et les modèles de cette année, cette liste ne sera pas longue.

Fondamentalement, ce que je veux dire avec la gamme 2022 de Samsung, c’est que nous avons beaucoup de raffinement et pas beaucoup d’excitation.

Passant de Samsung maintenant, nous devons parler des plus grandes déceptions de 2022. Il y en a deux et il se trouve également que ce sont des appareils que j’attendais le plus avec impatience car ils étaient nouveaux. Je parle de Rien et d’OSOM.

2022 allait être une année qui comprenait deux nouveaux fabricants de téléphones, ce qui est un gros problème dans une industrie qui voit rarement un nouveau nom apparaître. J’étais vraiment enthousiasmé par ces deux sociétés. J’avais hâte d’essayer un nouveau téléphone d’une entreprise qui ne s’appelait ni Samsung, ni Google, ni OnePlus, ni Apple, ni Motorola. Et puis, eh bien, vous savez ce qui s’est passé.

Rien n’a sorti le Phone (1), un milieu de gamme qui était moins milieu de gamme que les autres milieu de gamme et qui ne ferait jamais son chemin vers les États-Unis. Le lancement du téléphone a été rempli d’un niveau odieux de battage publicitaire, puis a atterri avec un gadget lumineux sur le panneau arrière qu’aucune personne normale ne verra jamais, car les personnes normales non folles ne posent pas leur téléphone face vers le bas sur aucune surface. Son logiciel manquait, la caméra était de niveau inférieur, et encore une fois, vous ne pouviez pas en acheter une aux États-Unis.

En ce qui concerne OSOM, l’histoire est encore plus triste. Pour ceux qui ne sont pas familiers, OSOM est une compagnie de téléphone dirigée par tout un tas d’anciens membres de l’équipe Essential, qui a fabriqué l’un de ces rares téléphones, aussi défectueux soit-il, que nous aimions mystérieusement. Mais comme OSOM a dit toutes les bonnes choses pendant quelques années avant le lancement de son premier téléphone, nous avions de grands espoirs. Nous avons pensé que cela pourrait être la renaissance d’un Essential Phone 2 sans tous les problèmes de l’Essential Phone.

Lorsque OSOM a vraiment commencé à présenter son prochain téléphone comme étant axé sur la confidentialité, nous craignions qu’il ne devienne crypto. J’ai dit en plaisantant à moitié dans un article que si cela basculait vers la cryptographie, nous n’en reparlerions plus jamais. Je suppose que j’enfreins ma règle, mais cette partie de l’histoire de 2022 devait être mentionnée à nouveau.

Au cas où vous l’auriez manqué, parce que nous ne l’avons pas mentionné depuis que la nouvelle est tombée, OSOM est devenu un frère crypto avec son premier téléphone et a laissé une entreprise nommée Solana le marquer. Il est maintenant connu sous le nom de Solana Saga. Le téléphone devrait sortir pour 1 000 $ en 2023, et oui, nous n’avons plus vraiment grand-chose à dire à ce sujet.

Nous avons également un Pixel 6a, quelques nouveaux téléphones Motorola, un autre téléphone OnePlus, et c’est en quelque sorte tout. Rien de tout cela n’était un gros problème. 2022 s’est presque terminé en nous mettant au lit.

Heureusement, comme vous le savez dès l’ouverture, les Pixel 7 et Pixel 7 Pro ont tout sauvé. Pour moi personnellement, c’est le Pixel 7 en particulier qui a fait que 2022 se termine sur une bonne note. J’adore ce téléphone. Son prix est tel qu’aucun autre téléphone ne peut l’égaler actuellement. Il possède un appareil photo incroyable, des performances et une expérience logicielle qui les surpassent tous. Son design est également beaucoup plus raffiné cette année, d’une manière qui lui donne une impression de qualité supérieure au prix que vous avez payé. Si vous voulez plus de détails sur tout cela, vous devriez lire mon avis.

Mais comment j’ai su que ce Pixel 7 m’avait vraiment conquis, c’est à la minute où j’ai poussé “Publier” sur cette critique. Pendant la majeure partie de l’année, chaque fois que je finissais de tester un téléphone, je le posais presque toujours immédiatement et cherchais autre chose. Rien cette année n’a pu retenir mon attention.

Par exemple, quand j’ai fini avec le S22 Ultra, je suis passé à un iPhone 13 Pro. Lorsque j’ai terminé avec le OnePlus 10 Pro, je l’ai éteint puis rallumé, puis sur un Galaxy S22+. Ensuite, j’ai testé un téléphone Motorola avant de revenir à l’iPhone – idem pour le Pixel 6a. Avec le Flip 4, je pensais en fait que ce pourrait être le téléphone à l’avenir, mais ensuite l’iPhone 14 Pro est tombé et j’ai fait l’échange d’échange pour lui donner un peu de course. Je n’ai plus touché au Flip 4 depuis.

Le Pixel 7 a atterri sur mon porche pour examen début octobre et je ne l’ai pas posé. J’ai terminé mon examen il y a une semaine, après l’avoir testé pendant près d’un mois, et j’ai brièvement atteint autre chose avant de revenir quelques heures plus tard au 7. J’en suis accro. Je suis accro à la caméra et à la douceur. Cela aide probablement aussi que j’aime la Pixel Watch qui y est attachée, mais c’est aussi la taille et sa couleur jaune maladroite et le fait qu’une Pixel Feature Drop est au coin de la rue. Je n’ai rien à redire sur le Pixel 7 aujourd’hui.

J’espère que je n’ai pas offensé tous les fans de Samsung dans le bâtiment, car les téléphones qu’ils ont sortis en 2022 étaient d’excellents téléphones, ils n’ont tout simplement rien fait de nouveau. Je ne sais pas si 2023 sera différent, mais ce que je sais, c’est que le Pixel 7 a volé la vedette et je ne suis pas sûr que quoi que ce soit à l’horizon puisse le lui voler.