Pixel 6A pour 299 $ est l’une des meilleures offres du Black Friday en ce moment

Le nouveau fleuron Série Pixel 7 est sorti le mois dernier, mais si vous recherchez une option économique, vous pouvez obtenir le Pixel 6A dès maintenant pour un prix record de 299 $ avec ce Offre Black Friday — 150 $ de rabais sur le prix habituel.

Cependant, il n’y a pas d’expiration claire sur cette offre, et les bonnes affaires durent rarement longtemps. Nous vous recommandons de passer votre commande le plus tôt possible si vous souhaitez profiter de ces économies.

Doté d’un écran OLED de 6,1 pouces, d’une puce Titan M2, d’un processeur Google Tensor, du système d’exploitation Android de Google, de 6 Go de RAM et de 128 Go de stockage, ce téléphone économique en a certainement pour son argent. C’est pourquoi nous l’avons nommé le meilleur téléphone Android à moins de 500 $ actuellement sur le marché.

Lisa Eadicicco / Crumpe



L’appareil photo de 12,2 mégapixels est peut-être un pas en arrière par rapport à l’appareil photo du Pixel 6. Mais c’est toujours un excellent appareil photo pour le prix, et il est équipé d’outils tels que Magic Eraser, Motion Mode et Portrait Mode.

Ce téléphone peut durer plus de 24 heures sur une seule charge, selon la façon dont vous l’utilisez. La batterie est adaptative et apprend quelles applications vous utilisez le plus, ce qui peut vous faire économiser de l’énergie en ne gaspillant pas l’autonomie de votre batterie sur celles que vous utilisez rarement. Ce téléphone est résistant à l’eau et à la poussière selon la norme IP67. Votre téléphone doit donc être en sécurité dans la plupart des environnements et des conditions.

Une autre fonctionnalité intéressante offerte par ce téléphone est Live Translate, qui vous aidera à traduire des signes, des légendes vidéo en direct et des chats et messages privés dans jusqu’à 55 langues. À 299 $, c’est un téléphone solide qui vaut le détour.