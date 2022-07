Pixel 6a obtient les premiers fichiers d’image d’usine le jour du lancement

Le Google Pixel 6a est arrivé à titre officiel, et non plus simplement comme un article de précommande sur lequel vous devez lire des critiques comme la nôtre. Si vous en avez commandé un, il y a de fortes chances qu’il apparaisse ce jour-là.

Dans le cadre de ce lancement, Google a maintenant publié la première image d’usine et les fichiers OTA pour le Pixel 6a, vous donnant les fichiers nécessaires pour restaurer votre téléphone si vous faites un peu de bricolage et gâchez quelque chose. Sinon, les fichiers ne sont pas très utiles, mais ils agissent un peu comme un élément de célébration de l’arrivée.

La première image d’usine Pixel 6a et les fichiers OTA arrivent sous les noms SD2A.220601.001.A1 (opérateurs JP) et SD2A.220601.004 (Verizon, Verizon MVNO). Comme vous le remarquerez, il semble qu’il nous manque une version globale qui fonctionnera sur les téléphones que vous ne prévoyiez pas d’utiliser sur les opérateurs japonais ou sur les réseaux Verizon et Verizon.

Ces deux images amènent le Pixel 6a au correctif de sécurité Android de juin. Oui, c’est un mois de retard, mais nous ne sommes qu’à quelques jours du patch d’août. Je suppose que Google sautera simplement le téléphone de juin à août et vous ne le remarquerez même pas.

Pour ceux qui l’ont manqué, vous voudrez peut-être lire notre avis sur le Pixel 6a si vous l’envisagiez comme votre prochain téléphone.