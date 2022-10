Pixel 6a obtient ce meilleur prix de nulle part

Whoa, voici une offre que vous ne voudrez peut-être pas transmettre – le Google Pixel 6a coûte 299 $ pour le moment.

Je ne sais pas quelle est l’occasion, mais le dernier téléphone de la série A de Google a reçu une réduction de prix de 150 $ à son prix le plus bas jamais enregistré. Nous pensions que la récente baisse à 329 $ était bonne, mais oui, cela la dépasse de 30 $ supplémentaires.

À 299 $, le Pixel 6a vous offre une puce Google Tensor, un appareil photo Pixel super solide, 5 ans de mises à jour, la conception de la série Pixel 6, une taille incroyable et notre expérience logicielle préférée dans le monde Android. Dans notre examen, nous n’avons pas nécessairement qualifié le Pixel 6a de parfait, mais c’était principalement parce que nous pensions qu’il était trop cher à 449 $. Avec une remise de 150 $ qui le ramène à 299 $, ce téléphone en vaut la peine et plus encore.

Le prix de 299 $ est disponible partout en ce moment. Amazon l’a dans toutes les couleurs : craie, charbon de bois et sauge. La cible gère l’affaire. Le Google Store l’est aussi. Je ne serais pas surpris que d’autres le soient. Cela pourrait se vendre.

Procurez-vous un Pixel 6a et profitez de la vie avec Pixel.

Liens vers les offres Pixel 6a: