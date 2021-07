Pixel 6 XL pourrait avoir un téléobjectif sauvage

Une fois que le Pixel 6 et le Pixel 6 XL (ou « Pixel 6 Pro ») arriveront plus tard cette année, Google pourrait changer radicalement l’appareil photo du Pixel 5 et de plusieurs téléphones Pixel avant lui. En fait, c’est peut-être la première fois sur 3-4 téléphones que Google fait quelque chose de majeur aux appareils photo qui n’implique pas un téléobjectif ultra-large standard ou unique.

Les rumeurs actuelles suggèrent que Google introduira un Pixel 6 avec une configuration à double caméra, aux côtés du Pixel 6 XL avec une triple caméra. Les deux auront des tireurs ultra-larges principaux de 50MP et 12MP, mais le Pixel 6 XL haut de gamme devrait avoir un téléobjectif supplémentaire de 48MP. Grâce à une erreur dans l’application Android 12 Google Camera découverte par XDA, ce téléobjectif peut avoir une expérience « ultra télé » et un zoom optique 5x.

Il n’y a pas grand-chose d’autre à apprendre de cette mention à l’intérieur de l’application, à part que nous pensons qu’il pourrait s’agir d’une bascule 5x qui vous permet de devenir fou avec le zoom dans l’appareil photo. Il n’y a en fait rien qui lie 5X et « ultrale » au Pixel 6 pour le moment, c’est juste que les informations s’affichent maintenant dans l’application. Alors peut-être que Google introduira un zoom 5X pour tous les téléphones Pixel et « ultralele » est simplement leur nouveau nom amusant pour le traitement spécial d’une nouvelle expérience de zoom ?

Quoi qu’il en soit, l’idée d’une nouvelle expérience d’appareil photo dans un téléphone Pixel est amusante. Google est un leader des caméras pour smartphones depuis plusieurs années, même avec du matériel plus ancien que quiconque n’a utilisé. L’adoption de nouveau matériel et l’ajout d’expériences pourraient signifier une reprise de la couronne de l’appareil photo du smartphone.

Mec, regarder cette image ci-dessus m’excite à nouveau. Je suis tellement prêt pour que Google devienne fou au téléphone.

Des rendus chauds réalisés par la légende, @PhoneDesigner.